OM : Balerdi avoue être trop content de quitter Marseille

L’OM a vu Leonardo Balerdi quitter Marseille cet été après six saisons passées sous le maillot olympien, direction l’AS Roma. Dans une interview accordée à DAZN, le défenseur argentin a reconnu avoir été « trop content de partir ». Un aveu brut. Suivi d’une explication plus nuancée sur la nécessité de tourner une page.

OM : Six ans à Marseille, le moment d’aller voir ailleurs pour Balerdi ?

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Leonardo Balerdi n’a pas quitté l’OM sur un coup de tête. Six années dans la cité phocéenne, ça pèse. Le défenseur argentin a fini par estimer qu’un changement d’air devenait indispensable pour continuer à progresser. Direction l’Italie, où l’AS Roma lui a ouvert grand ses portes. C’est ce cheminement qu’il a raconté à DAZN. Sans filtre.

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Balerdi révèle qu’il avait « senti aussi que c’était le moment parce que 6 ans dans un club, c’est beaucoup, mais six ans à l’OM, c’est quelque chose que pas tout le monde ne fait à cette époque. » Une histoire longue, intense, parfois mouvementée. Il ne cherche pas à la travestir.

Un aveu qui va faire échos à Marseille, mais comment ?

Elle a de bonnes chances. Balerdi assume : « Je voulais aussi me prouver, essayer de faire quelque chose de différent et c’est pour ça que quand la Roma est arrivée, j’étais trop content de partir. » Formule choc. Mais pas de rejet pur et simple de Marseille derrière ces mots.

Il ajoute aussitôt une nuance de taille : « Triste aussi parce que mon histoire à l’OM allait finir, mais j’avais besoin de changer un peu. » Le contraste saute aux yeux. Heureux de découvrir un autre championnat, touché par la fin d’une aventure de six ans, l’Argentin ne parle pas de rupture. Il parle de renouvellement.

Le pari romain change-t-il de dimension pour Balerdi ?

Oui, clairement. Après avoir porté le brassard à l’Olympique de Marseille, il découvre un football italien réputé pour ses exigences tactiques et son intransigeance défensive. Un tout autre monde. Ses débuts avec l’AS Roma ont déjà fait parler.

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Face au Torino, il a été titularisé au dernier moment après le pépin physique de Ndicka. Résultat : victoire romaine 2-0. Plusieurs médias italiens ont salué sa prestation dans la foulée.

La fin à l’OM a-t-elle été aussi douce que le discours officiel ?

L’international argentin n’a pas connu des moments aussi possibles que ça lors de ses dernières années phocéennes. Sa dernière apparition au Vélodrome s’est accompagnée de sifflets. Un contexte qui a forcément pesé dans la réflexion du défenseur au moment de trancher son avenir.

À Rome, l’ambiance détonne. Gian Piero Gasperini s’est montré particulièrement élogieux envers son nouveau défenseur, allant jusqu’à le comparer à Franco Baresi. Flatteur. Mais encore loin d’être une garantie de réussite.

La page marseillaise est-elle définitivement tournée ?

L’histoire de Balerdi ressemble à beaucoup d’autres dans le football moderne : un joueur qui ressent le besoin de changer d’air après plusieurs années dans le même club. Son attachement à l’OM reste réel. Son envie d’ailleurs aussi. Les deux ne s’excluent pas.

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La suite dira si ce choix était le bon. À 27 ans, Balerdi entame une nouvelle phase de carrière avec l’AS Roma. Marseille, c’est du passé. Mais entre le « trop content de partir » et la tristesse assumée, il résume peut-être mieux que personne la complexité d’un départ après six années aussi chargées. Six années au cours desquelles il a su gagner son statut de leader et de capitaine du club marseillais. Et ce, en débit des nombreuses critiques qu’il a dû essuyer parfois.