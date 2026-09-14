Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : le nouveau prix de Lamine Camara dévoilé

L’AS Monaco aurait revu à la hausse le prix de Lamine Camara après le transfert avorté du milieu sénégalais à Chelsea le 1er septembre. L’ASM estime désormais pouvoir obtenir environ 70 millions d’euros pour son joueur.

Mercato : Monaco revoit ses exigences pour Lamine Camara

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Le dossier Lamine Camara a changé de dimension en quelques jours. La première offre de Chelsea avait d’abord a été repoussée avant de parvenir à un accord avec Monaco autour de 55 millions d’euros le 1er septembre. L’opération semblait alors pratiquement bouclée, mais le club de la Principauté a finalement fait marche arrière dans les dernières heures du mercato.

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Ce retournement est intervenu alors que le départ de Folarin Balogun vers Everton échouait également. Lamine Camara est donc resté sur le Rocher, malgré l’accord trouvé avec les Blues. Selon le journaliste Ben Jacobs, Monaco aurait désormais fixé ses exigences à environ 70 millions d’euros, soit 15 millions de plus que le montant négocié avec Chelsea quelques jours plus tôt. Le club monégasque n’est par ailleurs pas contraint de vendre rapidement son milieu de terrain. Lamine Camara est lié à l’ASM jusqu’en juin 2029 et Monaco souhaiterait le conserver.

Six matchs et deux contributions décisives

Depuis le début de la saison, Lamine Camara a continué à occuper une place importante dans l’entrejeu monégasque. Le Sénégalais a disputé les six premières rencontres de l’ASM toutes compétitions confondues, en les jouant intégralement. Son bilan s’élève à un but et une passe décisive. Un début de saison qui renforce la position de Monaco en cas de nouvelle offensive.

Chelsea et Liverpool toujours intéressés

Chelsea n’aurait pas abandonné la piste menant à Lamine Camara et pourrait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Les Londoniens devront toutefois composer avec Liverpool, également annoncé très intéressé par le profil du milieu sénégalais.

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Manchester City et Arsenal suivent également le joueur. Les deux clubs anglais avaient envoyé des observateurs au Parc des Princes pour assister à la rencontre entre Monaco et le PSG, portant à quatre le nombre de grands clubs anglais présents pour observer Camara. Si Chelsea ou un autre prétendant décide de passer à l’offensive, Monaco pourrait donc réclamer jusqu’à 70 millions d’euros pour son milieu de terrain.