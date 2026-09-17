Accueil - As Monaco - AS Monaco : Melvin Gomes va signer pro pour trois ans sur le Rocher

À 18 ans, Melvin Gomes va signer cette semaine son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco, son club formateur. Le défenseur international U18 français, arrivé sur le Rocher en 2023, s’apprête ainsi à poursuivre son parcours monégasque avec un bail de trois ans.

AS Monaco : Melvin Gomes va passer professionnel

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L’AS Monaco tient un nouveau joueur professionnel issu de son centre de formation. D’après L’Équipe, Melvin Gomes doit parapher cette semaine son premier contrat professionnel avec le club de la Principauté, pour une durée de trois saisons. Une étape importante pour le défenseur né à Marseille, qui avait rejoint l’ASM à l’été 2023 après son passage au SC Air Bel. Le jeune joueur avait déjà signé un contrat stagiaire avec Monaco en septembre 2025, en même temps que Mehdi Tlili. Sa progression s’est ensuite poursuivie avec les différentes équipes de l’Académie.

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Arrivé à Monaco lors de l’intersaison 2023-2024, le défenseur droitier s’était d’abord adapté à son nouvel environnement avant de s’imposer comme titulaire avec les U17 durant la saison 2024-2025. Capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral droit, Gomes culmine à plus de 1,90 m et se distingue également par sa polyvalence défensive.

Chelsea avait approché le défenseur monégasque

Melvin Gomes était également suivi par Chelsea. Le club anglais aurait approché le jeune défenseur au cours des dernières semaines afin de lui proposer un contrat, rapporte L’Équipe. Malgré cet intérêt, le natif de Marseille devrait donc rester à Monaco et poursuivre son parcours sur le Rocher.

Melvin Gomes va passer pro à l’AS Monaco. https://t.co/NWrhakTIVo — AS Monaco Mercato (@ASM_Mercato) September 16, 2026

La saison 2025-2026 a constitué une nouvelle étape dans son évolution. Gomes a disputé 19 rencontres avec les U19 monégasques, dont deux en Youth League. Il présente une statistique impressionnante pour l’ensemble de ses matchs avec les U19 font avec un but et d’une passe décisive. Cette saison, le défenseur a rejoint le Groupe Élite de l’AS Monaco, dirigé par Dennis Schmitt.

Gomes a marqué les esprits avec le Groupe Élite

Son passage avec le Groupe Élite a rapidement été accompagné de performances offensives. Le 7 août dernier, Gomes a inscrit le but de la victoire de Monaco face à la Juventus Turin (2-1), en match de préparation. Une semaine plus tard, il s’est encore illustré contre le Club Bruges lors de l’Otten Innovation Cup.

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Entré en jeu, le défenseur a ouvert le score à la 27e minute avant de délivrer une passe décisive à Jassim Djelloul pour le deuxième but monégasque. Monaco s’est imposé 2-0. En l’espace d’une semaine, Gomes avait donc marqué contre la Juventus puis inscrit un but et délivré une passe décisive face au Club Bruges.

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En sélection, Gomes compte également deux apparitions avec l’équipe de France U18, pour un but. Il avait notamment marqué contre l’Angleterre le 12 octobre 2025. Son premier contrat professionnel doit désormais prolonger cette trajectoire avec l’AS Monaco.