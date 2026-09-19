Accueil - Stade Rennais - Lepaul appelé en Bleus : le message émouvant du Stade Rennais

Le Stade Rennais a salué avec émotion la première convocation d’Esteban Lepaul en équipe de France, annoncée vendredi 18 septembre par Zinédine Zidane. Le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison 2025-2026 rejoint les Bleus pour les quatre prochains rendez-vous de la Ligue des nations.

Stade Rennais : Enfin la consécration pour Lepaul chez les Bleus ?

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La scène a duré quelques secondes. Elle restera plus longtemps en mémoire. Quand Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste, les joueurs du Stade Rennais, réunis devant l’annonce, ont explosé de joie à l’énoncé du nom d’Esteban Lepaul. L’attaquant, lui, n’a rien caché.

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Dans une vidéo publiée par le club, il est happé par ses coéquipiers, Brice Samba en tête. Le gardien rennais, doublure de Mike Maignan au Mondial 2026, ne figure pourtant pas dans cette liste. Il a quand même tout donné pour célébrer son partenaire. Une image vaut parfois mieux qu’un communiqué.

Comment le Stade Rennais a-t-il célébré son buteur ?

Le club n’a pas laissé filer l’instant. Sur ses réseaux, il a posté une photo de Lepaul en rouge et noir, accompagnée d’un message sans détour : « Brillant depuis son arrivée en Rouge et Noir, Estéban Lepaul est appelé en Équipe de France par Zinédine Zidane. Symbole du travail acharné, d’une volonté à toute épreuve, l’attaquant poursuit son irrésistible ascension. Fiers de toi Esté.»

𝗘𝘀𝘁𝗲́' 𝗲𝗻 𝗕𝗹𝗲𝘂 🇫🇷



Brillant depuis son arrivée en Rouge et Noir, Estéban Lepaul est appelé en Équipe de France par Zinédine Zidane. Symbole du travail acharné, d'une volonté à toute épreuve, l'attaquant poursuit son irrésistible ascension ⛰️



Fiers de toi Esté' 😮‍💨 pic.twitter.com/dA5I1UVIu3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 18, 2026

Trois ans plus tôt, il jouait encore en National. Le communiqué officiel du Stade Rennais, lors de sa signature chez les Bretons, le rappelle sans détour, entre deux lignes sur son titre de meilleur buteur de Ligue 1 2025-2026, décroché avec 21 réalisations.

Pourquoi Zidane a-t-il coché le nom de Lepaul ?

Le choix n’a rien d’un hasard statistique. En conférence de presse, Zinédine Zidane a justifié sa sélection en pointant un profil précis : « C’est un profil différent de ce qu’on peut voir habituellement. J’aime bien ce profil de joueur sur des petits espaces, ce sera intéressant contre des équipes qui seront repliées.»

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Le sélectionneur veut l’observer de près. Rien n’est acquis. Cette convocation n’est pas un trophée honorifique offert pour ses buts : c’est un test grandeur nature face au très haut niveau. Le rêve devient réel. Le plus dur commence peut-être seulement maintenant.

1 buts la saison dernière, et après ?

Tout part de la saison 2025-2026. Esteban Lepaul l’a terminée meilleur buteur de Ligue 1, avec 21 réalisations. Premier joueur à franchir la barre des vingt buts cette saison-là. La Ligue 1 met aussi en avant son efficacité hors norme : un différentiel de +5,22 entre ses buts marqués et ses expected goals.

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Et la suite ? Trois buts en quatre journées cette saison. À 26 ans, l’ancien joueur d’Orléans et d’Épinal, formé dans les divisions inférieures, découvre une trajectoire inédite. Pas d’explosion soudaine ici. Une progression patiente, construite match après match.

Le Stade Rennais, vivier discret des Bleus ?

Lepaul n’est pas un cas isolé. Autour de lui, plusieurs joueurs formés ou passés par l’Académie rennaise figurent dans la liste de Zidane : Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Adrien Truffert, Eduardo Camavinga, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Sept noms. Un club particulièrement représenté.

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Pour le SRFC, le symbole dépasse le simple communiqué de presse. Son meilleur buteur rejoint une sélection peuplée d’anciens du club. Pour Lepaul, la boucle a quelque chose de savoureux : parti des divisions inférieures, il porte désormais le maillot bleu. Reste à convaincre Zidane que cette première convocation n’était qu’un début. Un moment de rêve dont il faudra profiter absolument pour écrire une nouvelle page de sa carrière.