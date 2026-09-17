Accueil - FC Nantes - Vente FC Nantes : Trois offres sur la table de Kita, les détails !

Un nouveau propriétaire pourrait arriver au FC Nantes dans les prochains mois. Les Kita étudient trois offres de rachat et vont bientôt trancher. Plusieurs candidats seraient en course et, surtout, un changement de position au sein de la famille Kita pourrait faciliter la suite du processus.

Vente FC Nantes : La famille Kita lâche prise, trois repreneurs se positionnent

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Les Kita ne semblent plus en odeur de sainteté sur les bords de l’Erdre et veulent vendre le FC Nantes, selon L’Equipe. Après des mois d’incertitudes sportives et institutionnelles, le processus de vente du FC Nantes s’accélère.

Longtemps perçu comme le principal frein à la vente du club, Franck Kita aurait changé de posture. La relégation en Ligue 2 a manifestement éteint les dernières ambitions du dirigeant nantais. Johan Rigaud, journaliste à L’Équipe bien renseigné sur l’entourage du club, confirme cette décision.

Le fils s’aligne désormais sur la position de son père, Waldemar Kita. Cette convergence familiale simplifie radicalement la donne. « Franck Kita a lui aussi perdu la flamme pour le FC Nantes depuis la descente. Il est sur la même ligne que son père », rapporte le journaliste. Le spécialiste du mercato Emmanuel Merceron appuyait aussi que Franck Kita constituait l’ultime rempart bloquant la cession effective. Son désengagement ouvre la voie aux repreneurs. Et les nouvelles sont bonnes.

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Les discussions auraient déjà atteint un stade concret. Toujours selon L’Équipe, trois offres seraient actuellement sur la table pour le rachat du FC Nantes. Les profils des candidats seraient différents. Surtout, aucune des trois propositions ne serait associée à un projet de multipropriété, contrairement à certaines hypothèses évoquées ces derniers mois autour de l’avenir du club.

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Une offre vient du Moyen-Orient. Des investisseurs étatiques ou privés du Golfe souhaitent injecter des capitaux massifs pour restructurer l’effectif professionnel. La deuxième offre est celle d’un consortium tricolore. Un pool d’entrepreneurs et de décideurs français seraient chauds pour racheter le FCN. La troisième offre vient du Fonds américain. Une structure d’investissement d’outre-Atlantique serait prête pour s’offrir et relever la Maison Jaune.

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Chaque repreneur potentiel apporte des garanties financières solides, mais le parcours reste semé d’exigences juridiques et d’audits administratifs rigoureux. La direction nantaise examine attentivement ces propositions financières avant de trancher. Les supporters, usés par des années de gestion chaotique, espèrent désormais une conclusion rapide avant l’ouverture du prochain marché des transferts. Les semaines à venir révéleront l’identité du futur propriétaire des Canaris, marquant le début d’une toute nouvelle ère au FC Nantes.