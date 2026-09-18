FC Nantes : Grégory Poirier sous pression à Nantes avant Boulogne  

Le coach du FC Nantes, Grégory Poirier prévient ses joueurs avant le choc face à Boulogne en Ligue 2. Les Canaris doivent rafler les trois points pour monter au classement.

FC Nantes : Grégory Poirier en danger à Nantes ?

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Urgence absolue sur les bords de la Loire : le FC Nantes doit gagner. L’échéance approche à grands pas. Face à Boulogne-sur-Mer, ce samedi lors de la septième journée de Ligue 2, l’erreur n’a plus sa place. Grégory Poirier, le nouvel entraîneur, ne cache pas la réalité sur le site officiel du FCN. Il admet la nécessité de prendre trois points.

Une trêve internationale arrive juste après ce rendez-vous. Cette pause permettra d’approfondir le travail tactique avec le groupe, mais partir en vacances sur une défaite gâcherait tout. Les Jaune et Vert cherchent désespérément à réamorcer leur dynamique.

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Le bilan comptable inquiète. Un unique succès en six rencontres plombe le début de saison. On reste bien loin des ambitions affichées au départ. La greffe ne prend toujours pas. Ce retard s’explique par un recrutement poussif qui a laissé le groupe bancal pendant de longues semaines. Mais le club n’a plus d’excuses. Il faut réagir, redresser la barre sans tarder et sortir de ce flou.

Grégory Poirier en mission commando à Nantes ?

Arrivé fin août sur le banc nantais, le coach sait que l’horloge tourne. Le cuisant échec subi à Sochaux la semaine dernière a laissé des traces amères. Perdre fait mal, mais la manière d’abdiquer choque davantage encore. L’entraîneur veut bâtir un collectif armé de valeurs solides. Il prépare ses troupes, conditionne les esprits, cherchant à remobiliser des joueurs mentalement touchés.

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Certains effectuaient leur toute première apparition sous le maillot jaune. Il leur faut de la continuité. Malgré la crise, le technicien maintient son cap. Pas question de se voiler la face devant les lacunes manifestes de son effectif. Haïr la défaite ne suffit pas. Il convient de comprendre exactement les causes du naufrage, cibler les faiblesses techniques et trouver des réponses limpides.

Nantes doit retrouver une nouvelle dynamique ?

Pour corriger le tir, le successeur de Michel Der Zakarian implique directement ses hommes. S’il ne conteste pas leur bonne volonté, il pointe un manque d’engagement physique. La Ligue 2 exige un état d’esprit particulier, d’autant plus lorsqu’on occupe la place d’avant-dernier du classement. Comprendre cette réalité permettra enfin de quitter la zone rouge et de lancer une spirale positive.

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Sans un résultat probant dans le Nord, la trêve s’annoncera houleuse pour les Canaris. Le temps manque, mais l’exigence reste maximale. Poirier accorde sa confiance à ses joueurs, loue leur envie de bien faire, mais attend désormais des actes concrets. Les recrues récentes doivent rapidement s’imprégner de cette mentalité combative, s’adapter aux consignes tactiques et injecter une énergie nouvelle. Le chantier demeure immense, dans les têtes comme sur le terrain.