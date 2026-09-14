Accueil - OM - OM : La tension monte, Genesio en conflit avec McCourt ?

Bruno Genesio connait un début de mandat très compliqué à l’Olympique de Marseille. Plusieurs désaccords l’opposeraient directement à Frank McCourt.

OM : Bruno Genesio hausse le ton contre Frank McCourt

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La crise couve à l’Olympique de Marseille. Le club entraîné par Bruno Genesio sombre dans le doute en ce début d’exercice avec trois défaites consécutives. Les Phocéens occupent à présent une honteuse 13e place après quatre journées de Championnat. Mais au-delà du marasme sportif, c’est en coulisses que la situation menace de s’embraser.

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La sortie musclée de Bruno Genesio à l’issue de la défaite à Rennes (1-0) a sonné comme une attaque frontale dirigée contre le propriétaire Frank McCourt. « Ce n’est pas à moi qu’il faut demander », rejetait-il la question des objets annuels à sa direction. L’Équipe s’est penché sur cette affaire et explique, le technicien phocéen est devenu le principal point de friction au sein de la direction phocéenne.

Quelques points de frictions

Bruno Genesio ne cacherait plus son exaspération face aux choix de la gouvernance. Ses désaccords avec l’homme d’affaires américain concerneraient notamment la gestion du dossier Igor Paixao et la sanction infligée à Pierre-Emile Hojbjerg. Le fossé se creuserait désormais entre les deux hommes.

Sachant que l’entraîneur de l’OM se retrouve avec un groupe plus court que ce qu’il imaginait au moment de s’engager. Aucune recrue n’ayant été signée pour compenser les nombreux départs. Genesio multiplierait les pressions en interne. Ce climat délétère pèse lourdement sur une semaine rythmée par deux duels à venir contre le Besiktas et le PSG.

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Une absence de réaction immédiate avant la trêve internationale pourrait faire basculer l’Olympique de Marseille dans le chaos. Cette perspective fait échos aux récents appels au calme de Medhi Benatia. Celui-ci exhortait chaque composante du club à faire bloc. « Il faut rester bien alignés », lançait-il.