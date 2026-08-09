AS Monaco Mercato : Accord pour le successeur d’Akliouche !

En quête d’un milieu offensif pour remplacer Maghnes Akliouche, transféré au PSG pour 50 millions d’euros cet été, l’AS Monaco avancerait ses pions pour un international algérien, prêt à rejoindre la Principauté.

Mercato : Farès Ghedjemis dit oui à l’AS Monaco

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Depuis le départ de Maghnes Akliouche au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco travaille activement sur son remplacement au sein de l’effectif de Filipe Luis. Et les dirigeants monégasques auraient jeté leur dévolu sur Farès Ghedjemis.

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D’après les informations de RMC Sport, l’ailier droit de 23 ans, qui a disputé la dernière Coupe du monde avec l’Algérie « s’est mis d’accord contractuellement avec les dirigeants monégasques pour un contrat de quatre ans sur le Rocher », soit jusqu’en juin 2030.

Élu meilleur joueur de Serie B la saison dernière, Farès Ghedjemis possède un profil qui plaît énormément au staff monégasque. Pour autant rien n’est encore fait dans ce dossier puisque les dirigeants de Frosinone se montrent exigeants pour leur numéro 7.

Première offre refusée pour Farès Ghedjemis

Auteur de 15 buts et 3 passes décisives la saison passée, Farès Ghedjemis possède le profil parfait pour remplacer Maghnes Akliouche au sein de l’effectif de l’AS Monaco. Si bien que Thiago Scuro, le directeur général de la formation princière, aurait formulé une première offre de 7 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus, soit un total de 9 millions d’euros.

✈️🇲🇨Depuis le départ de Maghnes Akliouche en direction du PSG, Monaco cherche activement son remplaçant au milieu de terrain. Et les dirigeants du Rocher ont jeté leur dévolu sur Farès Ghedjemis, présent à la Coupe du monde 2026 avec l'Algérie et élu meilleur joueur de Serie B la… — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2026

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Mais la direction de Frosinone trouve cette proposition insuffisante pour déclencher le départ de son attaquant algérien. Les dirigeants du club italien « font monter les enchères puisqu’en Ecosse, le Celtic et les Rangers sont aussi sur les rangs. Leurs offres évaluées à 10 millions n’ont pas satisfait non plus Frosinone, mais Monaco n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier », rapporte le média sportif.

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Avec les 50 millions d’euros de la vente d’Akliouche au Paris SG, l’ASM a suffisamment d’arguments pour convaincre Frosinone dans cette affaire.