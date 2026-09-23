Accueil - Football - Auxerre : Avec Cameron Archer, l’AJA retrouve du Still en Ligue 1

Lanterne rouge de Ligue 1 après trois journées de championnat, l’AJ Auxerre a réagi de la plus belle des manières lors de ces deux dernières semaines. Les hommes de Will Still viennent d’enchaîner deux victoires consécutives à domicile face à Nice (1‑0), puis Brest dimanche dernier (2‑1).

Comment s’est déroulé le début de saison des Bourguignons ?

Menés à la pause contre Brest, tout portait à croire que l’AJ Auxerre allait retomber dans ses travers face à l’équipe de Julien Lachuer. Cependant, comme le révèle le média Morning Foot, l’AJA s’est transcendée en seconde période et a réussi à enchaîner une deuxième victoire de suite à l’Abbé-Deschamps.

Lire aussi : Toulouse : Inefficace, le TFC n’est pas récompensé de ses efforts

Dixième de Ligue 1 avec six points, l’AJ Auxerre n’aurait jamais imaginé se retrouver dans cette position quelques semaines auparavant. Et pour cause, le club bourguignon a subi trois lourdes défaites lors de ses trois premiers matchs. Des défaites concédées face à Lens à Bollaert (5‑2), puis contre Angers à domicile (1‑3), et enfin face à Lyon au début du mois (3‑1). Le plus inquiétant dans tout ça, c’était que la défense auxerroise avait encaissé 11 buts lors de ses trois premières rencontres. Statistiquement, Auxerre affichait un total de 4,45 xGA (Expected Goals Against) par match en début de saison.

À voir

Toulouse : Inefficace, le TFC n’est pas récompensé de ses efforts

Par la suite, le club présidé par James Zhou a retrouvé sa solidité défensive lors de ses deux prochaines confrontations. Cela a permis aux hommes de Will Still d’empocher six points très importants et presque inespérés avant la trêve internationale. Des points obtenus grâce à l’une de ses recrues : Cameron Archer.

Cameron Archer : Comment l’Anglais est-il devenu le héros de l’AJA ?

Arrivé en provenance de Southampton dans les toutes dernières heures du mercato, Cameron Archer avait la lourde tâche de combler le départ de Lassine Sinayoko. Parti au Paris FC à la fin du mois de juillet, l’avant-centre malien a laissé un vide important dans le secteur offensif auxerrois. Malgré le recrutement de Rémy Labeau-Lascary, le club bourguignon s’est mis à la recherche d’un attaquant plus axial pour pallier le départ du natif de Bamako. Le choix s’est alors porté sur un joueur bien connu en Angleterre : Cameron Archer.

Lire aussi : Nice ‑ Lille : Le Gym surprend le LOSC et gagne enfin en Ligue 1 (2‑1)

Arrivé en Bourgogne le 1er septembre, l’ancien joueur d’Aston Villa s’est mis en évidence dès son premier match. En effet, l’Anglais a ouvert son compteur buts sous le maillot de l’AJA face à l’OL. Malgré la défaite, l’attaquant auxerrois avait réalisé un match très prometteur face au club rhodanien.

Le numéro 9 icaunais a récidivé lors des rencontres suivantes en inscrivant le but de la victoire face à Nice, puis en permettant à son équipe de revenir à hauteur de Brest. Déjà auteur de trois buts en Ligue 1, le jeune attaquant de 24 ans est devenu l’homme providentiel du collectif auxerrois. Cameron Archer jouera sans doute un rôle déterminant dans l’opération maintien du club bourguignon.

Quels sont les mots de Will Still concernant Cameron Archer ?

Auteur d’un début de saison tonitruant sous les couleurs auxerroises, le joueur prêté par les Saints impressionne grandement son entraîneur, Will Still. En 2025, le technicien belge avait déjà côtoyé le natif de Walsall lors de son passage à Southampton. Avant la rencontre face à Brest, Will Still est revenu sur sa relation avec son nouveau buteur maison.

À voir

Ligue 1 : Les enjeux et le programme de la 5e journée de championnat

« Ma relation avec Cameron (Archer) est assez simple. Quand je suis arrivé en début de préparation à Southampton, il y avait trop de monde. Mais le profil de Cameron correspondait au style de jeu que je souhaite mettre en place », a-t-il déclaré vendredi dernier en conférence de presse d’avant-match.

Lire aussi : Ligue 1 : Les tops et les flops de ces cinq premières journées

L’ancien tacticien de Reims en a profité pour donner plus de précisions sur les qualités de son joueur : « Il a un important sens du but, ça je crois que tout le monde l’a remarqué. Et il a cette capacité à être efficace dans la petite et la grande profondeur. C’est un mec plutôt tranquille, assez introverti, qui prend juste du plaisir à jouer et mettre des buts. »

Lire la suite sur l’AJ Auxerre :

À voir

Nice ‑ Lille : Le Gym surprend le LOSC et gagne enfin en Ligue 1 (2‑1)

Mercato AJ Auxerre : Un cador anglais débarque pour un crack

Mercato : L’AJ Auxerre fait de la résistance face à l’ASSE !

À voir

Ligue 1 : Les tops et les flops de ces cinq premières journées

Porté par un Cameron Archer en grande forme, l’AJ Auxerre a enfin pu décoller au classement en se positionnant à la 10e place. Les hommes de Will Still se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais le 11 octobre prochain, avec l’ambition de poursuivre leur bonne dynamique.