Accueil - As Monaco - AS Monaco : Une bonne nouvelle tombe pour Filipe Luís avant Toulouse

Ansu Fati, absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure au mollet contractée durant la pré-saison, a repris l’entraînement collectif la semaine dernière avec l’AS Monaco. L’attaquant espagnol de 23 ans espère désormais retrouver le groupe pour la réception de Toulouse, le 10 octobre, ou au plus tard pour le déplacement à Sofia cinq jours plus tard.

AS Monaco : Pourquoi Ansu Fati a-t-il manqué le début de saison ?

Selon les informations de Foot Mercato, Ansu Fati a enfin retrouvé l’entraînement collectif la semaine dernière après plusieurs semaines d’absence. L’international espagnol avait été touché au mollet peu après la reprise de l’AS Monaco, en préparation de sa deuxième saison sur le Rocher. Cette blessure l’a privé de toute la préparation et l’a empêché de disputer la moindre minute depuis le début de l’exercice.

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Cette absence tombe pourtant après une première saison convaincante sous le maillot monégasque. Prêté par le FC Barcelone, Ansu Fati avait inscrit 11 buts en 25 rencontres de Ligue 1, dont 13 titularisations toutes compétitions confondues. L’AS Monaco avait alors décidé de lever son option d’achat fixée à 11 millions d’euros pour conserver définitivement le joueur, désormais lié au club jusqu’en juin 2030.

Quand Ansu Fati peut-il retrouver la compétition ?

Le retour à l’entraînement collectif constitue une étape importante pour Ansu Fati, mais son retour en match devra encore attendre. Fin août, Filipe Luís avait expliqué que son joueur devait d’abord récupérer de sa blessure avant de retrouver une condition physique suffisante pour reprendre avec l’équipe. « IL doit se remettre de la blessure contractée et après, il aura besoin de retrouver sa condition pour revenir avec l’équipe. Il a manqué une grosse partie de la présaison donc il a besoin de retrouver une bonne forme physique », avait précisé l’entraîneur monégasque.

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L’attaquant travaille donc désormais pour retrouver le rythme nécessaire. Son objectif est d’être disponible pour la réception de Toulouse, programmée le samedi 10 octobre à 20h45. S’il n’est pas encore suffisamment prêt pour cette rencontre de la sixième journée de Ligue 1, une autre possibilité se présentera quelques jours plus tard.

Ansu Fati sera-t-il disponible pour le match contre Sofia ?

Le calendrier offre en effet une seconde échéance à Ansu Fati avec le déplacement de l’AS Monaco en Bulgarie. Les Monégasques affronteront le CSKA Sofia le 15 octobre à 18h45 pour leur premier match de Ligue Conference. L’ailier espagnol pourrait ainsi profiter de cette rencontre européenne pour effectuer son retour à la compétition.

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En attendant, Filipe Luís dispose de plusieurs solutions offensives pour gérer l’absence de sa recrue. Paris Brunner s’est notamment illustré depuis le début de la saison avec quatre buts en cinq rencontres mais suspendu pour deux matchs ferme de Ligue 1 tandis que Mathis Abline a également participé au bon début d’exercice monégasque. Le retour d’Ansu Fati permettra toutefois à l’entraîneur brésilien de disposer prochainement d’une option supplémentaire après plusieurs semaines passées loin du groupe.