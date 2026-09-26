OM : Mauvaise nouvelle pour Cornelius, trois mois d’absence

Blessé avec le Canada, Derek Cornelius connaît enfin la durée de son indisponibilité. Le défenseur central de l’OM va manquer trois mois de compétition. La date de son retour est déjà connue.

OM : La blessure de Derek Cornelius nécessite trois mois d’arrêt ?

Le sort s’acharne visiblement contre l’Olympique de Marseille Les Phocéens espéraient profiter de la trêve internationale pour souffler un peu. Sauf que cette coupure apporte son lot d’inquiétude à l’OM, comme l’indique L’Equipe. L’infirmerie phocéenne vient d’accueillir deux nouveaux patients.

Le premier n’est autre que Derek Cornelius. Le défenseur central de l’OM s’est blessé lors d’une séance d’entraînement avec le Canada. Sa convocation en équipe nationale tourne au cauchemar. Le sélectionneur canadien expliquait que l’incident s’était produit lors d’un duel anodin avec Jonathan David.

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Jesse Marsch pensait que « cela pourrait ressembler à ce qu’a eu Promise David. Alors nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave. Mais cela risque de l’éloigner des terrains pendant quelques mois ». Derek Cornelius a été conduit à l’hôpital pour des examens approfondis. Et les craintes du sélection se sont confirmées.

Un retour à la compétition prévu l’année prochaine ?

La direction de l’OM a acté la mauvaise nouvelle, tout apportant son total soutien à son joueur en ces termes : « l’ensemble de l’Olympique de Marseille tient à témoigner tout son soutien à Derek et lui souhaite un prompt et complet rétablissement ». Les projections de L’Équipe s’avèrent d’ailleurs pessimistes.

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Même si Derek Cornelius écarte l’option chirurgicale, il devra toute même observer une période d’indisponibilité de trois mois. Le défenseur central sera ainsi éloigné des terrains au moins jusqu’au début de l’année prochaine. Sa longue absence est un coup dur pour l’arrière-garde marseillaise. D’autant que la trêve internationale a frappé l’OM une seconde fois.

Quelles sont les nouvelles pour Amine Gouiri ?

Amine Gouiri a prématurément cédé sa place lors du match entre l’Algérie et la Zambie pour le compte des éliminatoires CAN 2027. L’attaquant algérien est touché au tibia après un contact rugueux. Il devrait sans doute passer des examens complémentaires pour dissiper les doutes sur la nature exacte de sa blessure.

Mais le tableau n’est pas entièrement sombre à l’Olympique de Marseille. Quelques éclaircies émergent dans le ciel phocéen. Tochukwu Nnadi, victime d’une lésion au ménisque face à Monaco, a repris l’entraînement collectif. Geoffrey Kondogbia devrait lui-aussi renouer avec le groupe de Bruno Genesio dès le début du mois d’octobre.

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Cela offre un soulagement à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Celui-ci est déjà confronté à un automne particulièrement périlleux et exigeant sur tous les tableaux. Les Phocéens sont avant-derniers du Championnat (17e).