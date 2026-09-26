PSG : Ferran Torres fait taire les critiques en Espagne

Critiqué autrefois en Catalogne, Ferran Torres a changé de dimension depuis son arrivée au Paris SG. Ses prestations attirent désormais les éloges de la presse espagnole.

Ferran Torres impressionne au PSG

Le Paris Saint-Germain avait une priorité cet été. Surtout après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Il fallait trouver son successeur en attaque. Et le choix des Parisiens s’est porté sur Ferran Torres. Son profil correspondait parfaitement aux demandes de Luis Enrique, comme expliqué sur Footsur7.

Luis Campos et la direction sportive du Paris SG ont déboursé 50 millions d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat avec le Barça. Certains doutaient même du bien-fondé de ce recrutement. Il faut dire que Ferran Torres a quitté la Catalogne dans un contexte assez particulier.

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L’international espagnol sortait d’une saison assez prolifique de 21 buts inscrits. Il souffrait néanmoins d’un statut incertain au sein la rotation de Hansi Flick. Le joueur de 26 ans entretenait aussi une relation parfois fraîche avec une partie du public du Camp Nou.

L’Espagne enfin sous son charme

Roger Saperas, journaliste de la radio RAC1, explique : « Ferran avait une relation difficile avec une partie des supporters parce que certains étaient critiques sur les occasions qu’il manquait ». Ces critiques semblent aujourd’hui rangées aux oubliettes.

Son début de saison tonitruant avec le Paris Saint-Germain – 7 buts en 6 rencontres – ont vite dissipé les doutes. Au point où Andrés Onrubia, correspondant pour AS assure : « je pensais qu’il avait besoin de plus de temps pour s’adapter au jeu de Luis Enrique. Je ne l’attendais pas à un niveau si élevé ».

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Notons que la concurrence fait rage au sein de l’effectif parisien avec des éléments clés comme Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou encore Mika Godts. Mais Ferran Torres est parvenu à se faire une place sur tout le front de l’attaque.

Les joueurs du FC Barcelone surpris ?

Le confrère Andrés Onrubia est bluffé par son « rôle supersub » ultra-efficace et des velléités légitimes de s’installer durablement dans le onze de départ de Luis Enrique. Sa technique affinée, ses appels tranchants et son sens inné du but lui permettent de peser lourdement en attaque.

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Son nouveau rayonnement transcende en tout cas les frontières du Paris SG pour toucher directement la sélection espagnole. Depuis son but historique face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres a clairement changé de dimension. Au point de surprendre ses anciens partenaires du Barça ? Roger Saperas assure : « je ne vais pas dire qu’il leur manque ».