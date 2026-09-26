Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Pavel Šulc explique son refus de 40 M€ de Wrexham

Pavel Šulc a été approché par Wrexham lors du mercato estival, avec une proposition de 40 millions d’euros transmise à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant tchèque de 25 ans a toutefois refusé cette destination, préférant poursuivre son aventure à Lyon.

Mercato OL : Pourquoi Pavel Šulc a-t-il refusé l’offre de Wrexham ?

Arrivé à l’OL à l’été 2025 en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Šulc aurait pu quitter Lyon seulement un an après son arrivée. TalkSPORT, relayant les propos du joueur au média tchèque Seznam Zpravy, indique que Wrexham était disposé à proposer 35 millions de livres, soit environ 40 millions d’euros, pour recruter le numéro 10 lyonnais. Une offre conséquente qui aurait permis à l’OL de réaliser une importante plus-value sur le joueur acheté 7,5 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato OL : Ali Maamar ciblé par Lyon, un transfert à 2,5 M€ ?

À voir

OL : Paulo Fonseca réclame du temps pour Mohamed Ouedraogo

L’intérêt de Wrexham ne constituait toutefois pas une destination suffisamment attractive aux yeux de Šulc. Malgré les moyens du club gallois, qui évolue en Championship, le Tchèque n’a pas souhaité donner suite à cette possibilité. « Pour être honnête, Wrexham AFC ressemble à un conte de fées hollywoodien. Mais je ne voulais pas aller en Championship ou dans une petite ville au Pays de Galles. J’espère que ça ne sera pas vu comme un manque de respect », a-t-il expliqué. Le contexte financier de l’OL rendait pourtant cette proposition particulièrement significative. Après plusieurs ventes importantes durant l’été, le club lyonnais poursuivait sa réduction de masse salariale et devait continuer à équilibrer ses comptes.

Le choix du milieu lyonnais s’inscrit aussi dans un mercato où plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation. Leeds United avait notamment manifesté un intérêt concret, tandis que son nom avait également circulé en Italie, avec la Juventus Turin parmi les prétendants. Ces différentes pistes n’ont finalement pas débouché sur son départ de Lyon.

Dans quelles conditions Pavel Šulc envisageait-il son départ ?

Pavel Šulc avait bien envisagé la possibilité de quitter l’Olympique Lyonnais durant l’été. Dans un entretien accordé au média tchèque Infotbal, il a expliqué avoir demandé aux dirigeants lyonnais de ne le prévenir qu’en cas d’intérêt réellement concret. L’objectif était d’éviter que les simples prises de renseignements des clubs ne perturbent sa préparation et son début de saison. « Mon départ était tout à fait prévu. J’ai dit aux dirigeants et au club de ne me prévenir que lorsqu’il y aurait quelque chose de concret. Je ne voulais pas savoir que le club posait des questions. Je pense que ça aurait perturbé le joueur », a confié l’international tchèque.

Son départ n’était donc pas exclu, mais le joueur ne souhaitait pas être constamment informé des différentes sollicitations. Une fois l’offre de Wrexham devenue concrète, il a finalement tranché en choisissant poursuivre son parcours à Lyon.

Quel rôle Pavel Šulc joue-t-il désormais à l’OL ?

Šulc conserve une place importante dans le projet lyonnais. Pour sa première saison au club, il avait terminé avec 14 buts et 7 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues. Utilisé dans plusieurs positions offensives par Paulo Fonseca, il s’était progressivement installé comme l’un des joueurs importants de l’équipe.

À voir

Mercato : 74M€ pour Gonçalo Ramos, l’AC Milan en veut au PSG

Son début d’exercice 2026-2027 confirme également son influence dans le secteur offensif. Après sept journées de Ligue 1, le Tchèque compte trois titularisations et trois passes décisives. Il a notamment délivré sa troisième offrande lors de la large victoire de l’OL contre Rennes (4-0), juste avant la trêve internationale.

Lire aussi : OL : Zachary Athekame veut retourner à l’AC Milan après Lyon

Lire aussi : Mercato OL : Liverpool veut récupérer Tyler Morton cet hiver

À voir

LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour les Dogues avant Brest

Sous contrat jusqu’en juin 2029 et estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, Pavel Šulc poursuit donc son aventure lyonnaise en espérant une nouvelle offensive qui respecte ses conditions lors du mercato hivernal. Son refus permet aussi à Paulo Fonseca de conserver une solution offensive supplémentaire dans son groupe.