Accueil - Mercato OM - OM : Adidas revient à Marseille dès 2027, le deal à 50 M€ confirmé

Adidas équipera de nouveau l’OM dès la saison 2027-2028, un an avant le calendrier initialement annoncé. Selon Footy Headlines, l’accord est désormais finalisé et le futur partenariat pourrait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par an au club phocéen.

OM : Pourquoi Adidas avancera-t-il finalement son retour à Marseille ?

L’accord est présenté comme conclu par Footy Headlines dans sa mise à jour du 25 septembre. Le média spécialisé précise qu’Adidas prépare déjà les maillots de l’Olympique de Marseille pour la saison 2027-2028, tandis que Puma quitterait officiellement le club au terme de l’exercice 2026-2027. Cette accélération constitue un changement important par rapport au calendrier précédemment évoqué.

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Les premières informations venues de la presse française, notamment de RMC Sport puis confirmées par l’AFP, faisaient état d’un début du partenariat Adidas à l’été 2028, après l’expiration du contrat Puma. Le scénario d’une arrivée dès 2027 avait ensuite commencé à émerger avant d’être présenté comme finalisé par Footy Headlines.

Quel montant se cache derrière ce changement de maillot ?

Le principal intérêt de cette opération se trouve dans les chiffres. Le contrat actuellement associé à Puma est estimé entre 20 et 25 millions d’euros par an, tandis que le futur accord avec Adidas serait compris entre 40 et 50 millions d’euros annuels. L’écart est considérable.

Marseille pourrait donc presque doubler ses revenus liés à son équipementier dès 2027-2028. Mais le passage anticipé d’une marque à l’autre n’est pas une simple histoire de maillot. Le contrat Puma avait été prolongé en 2021 jusqu’en juin 2028.

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Pour permettre l’arrivée d’Adidas dès 2027, l’OM aurait donc dû négocier une sortie anticipée ou le rachat de la dernière année de l’engagement. C’est précisément cette transition qui permettrait au club de profiter plus tôt des conditions financières supérieures annoncées pour Adidas.

Où en sont réellement les discussions dans ce dossier ?

Footy Headlines affirme que l’accord est finalisé et que les futurs maillots sont déjà en préparation. Cependant, l’annonce officielle du club phocéen et de l’équipementier à trois bandes est toujours attendue. Il faut donc distinguer la confirmation apportée par le média spécialisé de l’officialisation institutionnelle du partenariat.

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Le montant exact du contrat reste également à préciser. La fourchette de 40 à 50 millions d’euros par saison est une estimation, en attendant un montant contractuel officiellement détaillé par les deux parties concernées. Même prudence concernant les éventuelles modalités de sortie de Puma. Le mécanisme financier qui permet d’anticiper la fin du contrat n’est pas publiquement détaillé à ce stade.

Pourquoi ce retour d’Adidas possède-t-il une dimension particulière ?

Au-delà des millions d’euros, le retour de la marque allemande possède une forte dimension historique. Adidas a accompagné l’OM presque sans interruption entre 1974 et 2018, soit plusieurs décennies au cours desquelles la marque est devenue indissociable de certaines grandes pages du club.

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Le souvenir le plus fort reste évidemment celui de 1993, lorsque Marseille est devenu le premier club français à remporter la Ligue des champions. Le maillot Adidas porté cette saison-là appartient depuis longtemps à l’imaginaire collectif marseillais. Après le passage de Puma depuis 2018, les trois bandes devraient donc réapparaître sur les tenues olympiennes en 2027.

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Pour le club marseillais, l’enjeu sera désormais double : transformer ce retour chargé d’histoire en nouvelle source de revenus et réussir une transition contractuelle sans accroc. Une chose est déjà annoncée par Footy Headlines. Adidas ne patienterait finalement pas jusqu’en 2028. Le rendez-vous est avancé d’un an.