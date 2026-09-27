ASSE : Bonne nouvelle, Nadir El Jamali retrouve enfin la compétition

Nadir El Jamali a retrouvé la compétition vendredi avec l’équipe de France U20 face à l’Allemagne. Le milieu offensif de l’ASSE, éloigné des terrains depuis une blessure au genou, est entré en jeu dans la seconde période de cette rencontre perdue 1-0 par les Bleuets.

ASSE : Pourquoi ce retour de Nadir El Jamali compte-t-il autant ?

Après plusieurs mois loin des matchs officiels avec l’AS Saint-Etienne, Nadir El Jamali a enfin renoué avec le terrain dans une période particulièrement intéressante. Le Stéphanois a débuté sur le banc avant de faire son apparition dans la dernière demi-heure face à l’Allemagne, dans le cadre du rassemblement des U20 français.

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Le déroulement de la rencontre confirme ce retour progressif. La France a longtemps résisté avant de concéder l’ouverture du score à la 77e minute sur une frappe de Max Moerstedt. Les Allemands se sont imposés 1-0, dans un match où les Français ont été davantage mis sous pression après la pause.

Que s’est-il vraiment passé pour El Jamali ?

Cette première apparition constitue surtout une étape dans une reprise qui demande encore de la patience. Le milieu offensif avait été stoppé par une blessure au genou en février dernier. Après cette longue parenthèse, retrouver les exigences d’un match international représente forcément un test différent d’une simple séance d’entraînement.

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Un retour qui intervient au bon moment et tombe comme une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne. El Jamali est notamment entré en jeu autour de la 64e minute de jeu. Il a donc bénéficié de près d’une dernière demi-heure pour retrouver progressivement ses sensations.

Pourquoi Saint-Etienne peut-elle regarder cette reprise avec attention ?

À Saint-Étienne, le retour de Nadir El Jamali arrive aussi avec un signal contractuel fort. Le club formateur avait officialisé en août la prolongation de son jeune milieu offensif jusqu’en 2029. L’ASSE rappelait alors son parcours depuis son arrivée dans le Forez en 2022 et ses premiers pas avec l’équipe professionnelle.

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Cette prolongation ne garantit évidemment rien sur son temps de jeu futur, mais elle situe clairement le joueur dans le projet à moyen terme. Après avoir franchi les différentes étapes de la formation stéphanoise, El Jamali doit désormais retrouver ce qui ne s’apprend pas sur un tableau tactique : le rythme, les appuis et les automatismes d’un match à haute intensité.

Quels rendez-vous peuvent encore accélérer son retour ?

Le calendrier international offre justement deux nouvelles occasions au Stéphanois de poursuivre cette montée en puissance. La France U20 doit encore affronter l’Angleterre le 29 septembre, puis l’Italie le 3 octobre. Ces deux rencontres peuvent lui permettre d’accumuler progressivement les minutes, à condition que son encadrement juge la progression suffisamment satisfaisante.

L’objectif n’est donc pas de transformer en quelques jours une reprise en retour express. Après plusieurs mois d’arrêt, chaque minute compte, mais chaque étape doit aussi être franchie avec mesure. Dans ce genre de contexte, le calendrier a parfois moins d’importance que le corps du joueur. Celui-ci reste le véritable arbitre.

Que peut changer Nadir El Jamali pour les Verts ?

Le retour du milieu offensif peut, à terme, offrir une solution supplémentaire à Ian Cathro dans le secteur offensif. Son profil de joueur capable d’évoluer entre les lignes pourrait apporter une option différente dans un effectif où la concurrence impose à chacun de gagner sa place plutôt que de la recevoir en cadeau.

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Nadir El Jamali n’est pas encore revenu à son niveau optimal, et personne ne peut sérieusement déterminer aujourd’hui quand il retrouvera pleinement le groupe professionnel. Mais après des mois de soins, de rééducation et de patience, une chose est désormais concrète : le jeune Stéphanois a recommencé à jouer. Et pour un joueur qui avait dû regarder les autres courir depuis le bord du terrain, c’est déjà beaucoup.