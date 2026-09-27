Accueil - Mercato OM - Mercato OM : L’AC Milan relance le dossier Højbjerg pour janvier

Pierre-Emile Højbjerg pourrait encore animer le mercato de l’OM en janvier, avec l’AC Milan qui envisagerait de relancer sa piste hivernale. Le milieu danois, resté à Marseille après l’échec de son transfert à Newcastle cet été, serait évalué entre 10 et 15 millions d’euros.

Mercato OM : Pourquoi Milan revient-il sur la piste Højbjerg ?

Le nom de Pierre-Emile Højbjerg refait surface du côté de San Siro. En Italie, Calciomercato place de nouveau le milieu marseillais parmi les joueurs susceptibles d’intéresser le club italien. Le média évoque notamment un besoin de renforcer l’entrejeu avec un profil capable d’apporter de l’impact défensif et de participer à la première relance.

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Cette piste n’est toutefois pas synonyme d’offre imminente. Aucune négociation concrète entre Milan et Marseille n’est actuellement engagée. Le dossier se situe donc davantage au stade de l’étude que d’un transfert avancé, ce qui laisse encore beaucoup de place aux discussions, aux arbitrages sportifs et surtout au prix demandé par l’OM.

Que s’est-il vraiment passé avec Newcastle cet été ?

Avant Milan, c’est Newcastle qui avait sérieusement tenté d’attirer l’international danois en Premier League. Les discussions entre les deux clubs avaient progressé autour d’un montant proche de 15 millions d’euros, avant que Højbjerg ne refuse finalement de rejoindre les Magpies. Ce revirement avait fait capoter une opération qui semblait proche d’aboutir.

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Cet épisode a laissé des traces à Marseille. Le retrait du brassard de capitaine a notamment été associé à cette décision, tandis que Bruno Genesio avait publiquement expliqué qu’il ne partageait pas cette décision. Le joueur est finalement resté, mais l’épisode Newcastle montre que son avenir peut rapidement redevenir un sujet majeur.

Poussé vers la sortie cet été, l’international danois n’avait pas l’intention de quitter la Canebière cette saison. Une disposition de son contrat lui permettrait d’ailleurs de quitter le club contre seulement 2 millions d’euros au terme de sa troisième saison. Une clause que l’OM souhaiterait désormais supprimer, tout en le prolongeant. L’objectif serait notamment de répartir ses revenus dans le temps. Une façon de reprendre la main sur un dossier qui semble se compliquer.

Pourquoi une vente à 10-15 millions change-t-elle la donne ?

Le montant évoqué pour une éventuelle opération milanaise se situe entre 10 et 15 millions d’euros. Le contexte contractuel ajoute une donnée importante. Højbjerg est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin 2028. Pour Marseille, l’enjeu serait donc double. Une vente permettrait de récupérer immédiatement une somme significative tout en libérant potentiellement une place dans la masse salariale.

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Mais elle obligerait aussi le club à remplacer un joueur expérimenté dans un secteur particulièrement stratégique. Milan, de son côté, chercherait précisément un milieu à dominante défensive pour renforcer son effectif sous les ordres de Rúben Amorim. Le Portugais affirme vouloir disposer de plusieurs profils afin d’adapter son équipe aux différents adversaires.

Højbjerg à Milan en janvier : transfert ou simple piste ?

À ce stade, il serait donc prématuré d’annoncer Pierre-Emile Højbjerg en Lombardie. Milan apprécie son profil, le joueur possède une expérience importante du haut niveau et son prix estimé entre 10 et 15 millions d’euros peut rendre l’opération envisageable, mais aucun accord n’est annoncé entre les deux clubs.

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Le prochain mercato pourrait néanmoins relancer un dossier qui refuse décidément de mourir. Après Newcastle, Milan apparaît comme une nouvelle destination potentielle pour le Danois. Reste une inconnue majeure. Cette fois, Højbjerg acceptera-t-il de quitter Marseille si une proposition concrète arrive sur la table ? Pour l’instant, la réponse appartient encore au joueur.