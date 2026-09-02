Mercato : L’OM prépare 2 départs, Aguerd et Moumbagna visés

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Nayef Aguerd et Faris Moumbagna pourraient prochainement faire leurs valises.

Mercato OM : Nayef Aguerd et Faris Moumbagna poussés vers la sortie

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Le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France. L’activité ne faiblit pas pour autant à l’Olympique de Marseille. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a acté le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace. Le milieu néerlandais a été transféré pour environ 20 millions d’euros. Son aventure à l’OM s’achève six mois seulement après son arrivée.

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Pour autant, la direction olympienne doit continuer à dégraisser son effectif. Son objectif est de satisfaire aux exigences imposées par la DNCG. C’est dans cette optique qu’un double départ se profile en interne. Le journaliste Adrien Pittore assure que Nayef Aguerd figure toujours sur la liste des partants. Des propositions de clubs turcs étant attendues sous peu pour l’expérimenté défenseur central marocain.

Faris Moumbagna se trouve également sur cette liste. L’attaquant camerounais est de retour sur la Canebière après un passage en prêt mitigé sous les couleurs de Cremonese. Il ne devrait pas s’éterniser à l’OM. Il bénéficie en effet d’une cour assidue en provenance de l’Arabie saoudite. Des formations saoudiennes serait prêtes à l’accueillir d’ici peu pour donner un nouvel élan à sa carrière.

🚨 ÇA BOUGE ENCORE À L’OM APRÈS LA FIN DU MERCATO ! 🔵⚪️



🇲🇦 NAYEF AGUERD → Des offres en provenance de Turquie doivent encore tomber pour le défenseur marseillais.



🥇 @adrien_pittore



🇨🇲 FARIS MOUMBAGNA → L’attaquant de l’OM est également pisté en Arabie Saoudite.



🥇… pic.twitter.com/myvXWMOjgf — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 2, 2026

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Rappelons que le mercato se poursuit dans ces zones exotiques. Ce qui devrait permettre à l’Olympique de Marseille de se débarrasser de certains joueurs.