Accueil - Mercato ASSE - Cathro fixe sa vision pour le nouveau projet de stéphanois

Ian Cathro a saisi l’occasion pour préciser le sens qu’il donne à la positivité qu’il réclame autour de l’ASSE. L’entraîneur des Verts veut construire un nouveau cycle sans laisser les frustrations du passé dicter le regard porté sur son équipe.

Pourquoi Ian Cathro veut-il changer le regard porté sur l’ASSE ?

L’occasion était propice pour Ian Cathro de faire des mises au point. L’ASSE venait justement de perdre deux précieux points lors de son déplacement sur la pelouse du FC Metz. Après avoir vu son équipe laisser filer une victoire qui lui tendait les bras, le technicien écossais a tenu à dissocier la déception liée au résultat de la dynamique qu’il souhaite installer dans le Forez, en conférence de presse.

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Cathro ne parle pas d’un optimisme béat, encore moins d’une manière de maquiller les problèmes. Son propos est beaucoup plus précis. Il refuse que chaque contre-performance réactive automatiquement les inquiétudes héritées des saisons précédentes. « Quand vous essayez de construire quelque chose de nouveau, il n’y a pas de raison de mettre de la négativité là-dedans qui date du passé », a-t-il expliqué après Metz.

Que signifie réellement cette positivité pour Cathro ?

Ian Cathro a surtout voulu remettre les choses dans leur contexte. Selon lui, une défaite ne doit pas nécessairement remettre en cause tout le travail accompli auparavant. Il cite notamment Dijon. A ses yeux, l’AS Saint-Etienne y avait davantage souffert que lors de certains autres rendez-vous, mais la victoire 3-2 avait naturellement empêché les mêmes interrogations de surgir.

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Cette nuance est importante. Le coach stéphanois ne nie pas les erreurs de son équipe. À Metz, il reconnaît même que le scénario pose problème : « On avait trois points et finalement on finit avec un seul, c’est un problème. » Pour lui, reconnaître cette défaillance et conserver une ligne directrice positive ne sont donc pas deux attitudes incompatibles.

L’attaque des Verts confirme-t-elle déjà cette nouvelle direction ?

Les premiers chiffres donnent du poids à cette volonté de regarder le contenu autant que le résultat. Après sept journées de Ligue 2, Saint-Étienne a inscrit 19 buts, soit la meilleure attaque du championnat à ce stade. Dans le même temps, les défaites contre Dunkerque et le nul à Metz ont rappelé que cette construction reste fragile sur certains aspects.

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Le regard d’Alain Blachon apporte justement un éclairage intéressant. Interrogé par Laurent Hess dans le cadre de Club ASSE sur TL7, l’ancien adjoint de Christophe Galtier a salué la précision du travail effectué par Ian Cathro et la variété proposée par son équipe. Il observe notamment une alternance entre jeu court et jeu long, conservation et verticalité, ainsi qu’un bloc capable de remonter rapidement.

Jusqu’où cette méthode peut-elle transformer Saint-Étienne ?

Le plus intéressant se trouve peut-être dans les détails. Blachon a également relevé le travail réalisé sur les coups de pied arrêtés, avec notamment des combinaisons qui impliquent Thierno Ballo, Augustine Boakye et Emil Breum. Aron Csongvai a déjà marqué sur corner cette saison, preuve que certains axes de travail commencent à produire des effets concrets.

Offensivement, les individualités donnent également du relief au projet. Breum s’est rapidement installé dans l’animation, tandis que Boakye a marqué les esprits par sa qualité de frappe. Blachon est même allé jusqu’à qualifier certaines de ses réalisations contre Dijon et Montpellier de buts « de Ligue 1, voire européens ». Mais le match de Metz rappelle la limite actuelle de cette belle mécanique.

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Une équipe capable d’inscrire beaucoup de buts doit encore apprendre à verrouiller ses rencontres lorsqu’elle mène largement. Cathro semble donc avoir posé une première pierre : construire sans regarder constamment dans le rétroviseur. La suite dira si cette philosophie peut permettre aux Verts de transformer leur enthousiasme offensif en régularité. Pour l’heure, le message de l’Écossais est clair : le passé doit servir de leçon, pas devenir un fardeau.