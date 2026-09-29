Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : C’est fait, l’attaquant Loan Merrifield signe pro à Nantes

Le FC Nantes blinde l’une de ses pépites du centre de formation. Le jeune attaquant Loan Merrifield a paraphé son premier contrat professionnel pendant cette trêve internationale.

FC Nantes : Loan Merrifield passe pro à Nantes ?

Le FC Nantes continue de miser sur sa formation. Le club nantais a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Loan Merrifield. À 17 ans, le jeune avant-centre poursuit sa progression chez les Canaris. Une annonce qui intervient quelques jours après sa première sélection avec l’équipe de France U18.

Mercredi dernier, l’attaquant avait découvert la sélection nationale U18. Quelques jours plus tard, il a reçu une autre bonne nouvelle. Le FC Nantes lui a offert son premier contrat pro, avec un bail qui court jusqu’en 2029.

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Pour Nantes, cette signature vient récompenser le parcours et les progrès réalisés par le jeune joueur depuis son arrivée au centre de formation. « Le FC Nantes est fier d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de son jeune attaquant, Loan Merrifield, jusqu’en 2029…Félicitations à toi, Loan ! », a indiqué le FCN sur son site officiel.

Loan Merrifield en pleine forme à Nantes ?

Loan Merrifield a rejoint le FC Nantes à l’été 2023. Avant de poser ses valises à la Jonelière, le jeune attaquant évoluait au SCO d’Angers, son club formateur dans la région où il est né. Son parcours avait auparavant débuté à l’AS Tiercé Cheffes, qu’il avait intégré à l’âge de 5 ans.

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Quatre ans plus tard, il avait rejoint Angers. C’est ensuite à Nantes qu’il a poursuivi sa formation et accéléré sa progression. Depuis son arrivée chez les Canaris, Merrifield a parcouru les différentes catégories du centre de formation. Il est d’abord passé par la préformation, puis les U17 et les U19. Désormais, il évolue avec l’équipe réserve du FC Nantes.

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Cette progression ne s’arrête pas à la réserve. Le jeune avant-centre s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec le groupe professionnel. Une expérience qui lui permet de découvrir progressivement les exigences du plus haut niveau et de se rapprocher de l’équipe première.

Un profil apprécié par le FC Nantes ?

À travers cette signature, le FC Nantes confirme donc sa volonté d’accompagner les jeunes issus de son centre de formation. Le club considère Merrifield comme l’un des éléments en forme de sa génération.

Dans son communiqué, le FCN insiste notamment sur les qualités techniques et athlétiques de son jeune attaquant. Loan Merrifield est solide et montre de très belles qualités sur le terrain. Ce qui a contribué à son ascension dans les différentes catégories nantaises.

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Le prochain objectif de Loan Merrifield sera de poursuivre cette ascension et de se rapprocher encore davantage du groupe professionnel. Après ses premiers entraînements avec les A et sa découverte de l’équipe de France U18, le jeune Nantais dispose déjà d’un peu d’expérience. Le FC Nantes, de son côté, entend accompagner son développement.