Mercato : Arsenal et Lille OSC se placent sur Valentin Zabransky 

Grande surprise du côté du FC Red Bull Salzbourg, Valentin Zabransky va faire parler de lui dès le mercato de janvier. Arsenal FC a placé dans son viseur le défenseur central de 19 ans, tout comme le LOSC qui le suit depuis la réserve du club autrichien. Le profil du jeune Autrichien coche plusieurs cases recherchées par les deux clubs : la taille, la jeunesse et une belle marge de progression.

Mercato : Lille éclipsé par Arsenal pour Valentin Zabransky

Le champion d’Angleterre, Arsenal, selon Foot-sur7, prépare ses emplettes pour janvier prochain en ciblant le jeune défenseur Valentin Zabransky. Le Viennois formé à l’académie Red Bull ne cesse de surprendre avec l’étendue de son talent. Quatrième ou même cinquième dans la hiérarchie des défenseurs de son club la saison dernière, il a su profiter des absences pour blessure de Tim Drexler et John Mellberg pour se faire une place. Lancé lors de la préparation de l’exercice 2026-2027, le longiligne défenseur de 1,93 m s’est imposé. Une ascension express pour un joueur qui n’était encore qu’une solution de rechange il y a quelques mois.

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Les Gunners placent Valentin Zabransky (19 ans) dans leur viseur pour janvier. Le défenseur de Salzbourg suivi depuis 6 mois par #LOSC, voit #ArsenalFc débarquer dans le dossier. 👀 pic.twitter.com/0ghUrwpc3e — Foot sur 7 (@footsur7fr) September 29, 2026

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Aux côtés de Kevin Boma, il a disputé 12 matchs depuis le début de la saison, dont 4 apparitions en Ligue Europa. Ce joueur suivi par Lille OSC depuis l’an dernier s’impose dans 62,5% de ses duels aériens. Ses 5 tacles maîtrisés et ses 11 dégagements de sauvetage ont changé sa situation dans la vision de Danny Röhl, son entraîneur, qui compte bien s’appuyer sur sa fraîcheur d’esprit pour les matchs à venir. Des statistiques solides pour un défenseur qui découvre à peine le très haut niveau européen.

Une montée rapide en puissance

La présence de Valentin Zabransky sur le terrain pendant les 90 minutes de la victoire 3-0 contre le Sturm Graz, le 20 septembre, s’ajoute à ses performances. Comme il fallait s’y attendre, sa valeur marchande a décollé en très peu de temps, passant de 800 000 euros à plus de 8 millions d’euros après 946 minutes de temps de jeu. Autant dire que son prix pourrait encore grimper d’ici l’ouverture du mercato hivernal. Lille, dont les recruteurs avaient été les premiers sur le dossier, risque de se retrouver en difficulté s’il continue sa progression jusqu’en hiver. Arsenal a déjà manifesté son intérêt et compte bien frapper fort dans les prochains mois pour l’avoir, connaissant la position parfois difficile des dirigeants du club autrichien dans les négociations de transfert de leurs joueurs confirmés.

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Le club autrichien a pris l’habitude de vendre cher ses jeunes talents : Erling Haaland avait rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, Dominik Szoboszlai puis Benjamin Šeško ont filé au RB Leipzig. Le même scénario pourrait se répéter avec Zabransky.

Le LOSC peut-il encore rivaliser ?

Son coach ne tarit pas d’éloges à son égard. Il a déjà salué en conférence de presse sa relance du pied gauche, rare pour un droitier, selon lui. Comme Jannik Schuster, parti à Brentford, Zabransky ne devrait pas faire de vieux os si les Gunners s’y prennent bien. Au regard du calibre des clubs qui se positionnent dans ce dossier, le LOSC a peu de chances de parvenir à un accord. Lille a pourtant prouvé sa capacité à révéler de jeunes défenseurs, à l’image de Leny Yoro, formé au club et vendu à Manchester United à l’été 2024. Un argument qui pourrait peser auprès d’un joueur soucieux d’obtenir du temps de jeu. Mais face à la puissance financière d’Arsenal, la marge de manœuvre lilloise demeure très étroite. Reste à savoir si Salzbourg acceptera de céder son jeune défenseur dès cet hiver ou préférera attendre la fin de saison pour faire monter les enchères.

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