Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les Verts vont affronter le FC Sion pendant la trêve

L’AS Saint-Étienne profitera bien de la longue trêve internationale pour disputer un match amical à Saint-Étienne la semaine prochaine. Même si la rencontre doit être officialisée, l’adversaire devrait être le FC Sion, actuellement troisième du championnat suisse.

Pourquoi l’ASSE va-t-elle disputer un match amical pendant la trêve ?

Selon les informations d‘EVECT, l’AS Saint-Étienne a bien prévu une rencontre amicale pendant cette période sans championnat. Ian Cathro avait annoncé son souhait de programmer un match pour conserver du rythme malgré les nombreux départs en sélection. Onze joueurs ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection respective. Zuriko Davitashvili, Kévin Pedro, Sohaib Naïr, Ben Old, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Irvin Cardona, Augustin Boakye, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Mamour Ndiaye sont ainsi absents pendant cette trêve internationale.

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C’était en conférence de presse la semaine dernière que l’entraîneur stéphanois avait évoqué cette possibilité : « Cette trêve internationale ? Ça va être vraiment différent pour chacun. On aura peut-être un match amical ici la semaine prochaine, on attend encore une confirmation, quelques joueurs joueront ce match amical. »

Avec un groupe réduit, cette rencontre permettra notamment aux joueurs restés dans le Forez de conserver du temps de jeu. Cette organisation permet au staff de travailler avec les joueurs disponibles et d’évaluer les jeunes appelés à compléter les séances. Le match amical offrira également un cadre différent pour mesurer leur capacité à répondre aux exigences du groupe professionnel dans ces conditions particulières.

Qui sera l’adversaire des Verts ?

Le FC Sion tient la corde pour cette rencontre, comme l’avaient déjà évoqué plusieurs médias suisses ces derniers jours. Le club valaisan occupe actuellement la troisième place du championnat suisse et constitue donc un adversaire déjà bien engagé dans sa saison.

L’ASSE devrait communiquer officiellement sur cette rencontre en début de semaine prochaine. Le match doit se dérouler à Saint-Étienne, mais pas au stade Geoffroy-Guichard. L’enceinte stéphanoise fait actuellement l’objet de travaux de réfection de la pelouse, après les difficultés rencontrées lors de la réception de Montpellier.

À quoi servira ce match pour Ian Cathro ?

La trêve internationale ne ressemble donc pas vraiment à une période de repos pour l’ASSE. Après le nul concédé à Metz (2-2), les Verts ont retrouvé l’entraînement cette semaine. Cette opposition donnera au technicien l’occasion de faire jouer les éléments restés à Saint-Étienne et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui en ont besoin.

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Elle permettra aussi aux jeunes observés durant cette période de se montrer, avant la reprise de la Ligue 2 et le prochain rendez-vous officiel de l’ASSE.

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