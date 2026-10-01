Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Pourquoi Kilmer a transféré son siège de Paris à L’Étrat

Depuis le 15 décembre 2025, ASSE Groupe, la holding qui structure le club professionnel, a transféré son siège social du 14 avenue de l’Opéra à Paris au 589 rue de Verdun à L’Étrat. Ce changement administratif rapproche ainsi officiellement la principale société du groupe du centre opérationnel de l’AS Saint-Etienne, sous l’impulsion de Kilmer.

ASSE : Pourquoi Kilmer a-t-il finalement quitté l’adresse parisienne ?

Le changement est documenté par EVECT, qui détaille le transfert du siège d’ASSE Groupe vers L’Étrat. La décision avait en réalité été prise le 15 décembre 2025, avant sa publication dans les annonces légales au début de l’année 2026.

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Les registres confirment aujourd’hui que l’ancienne adresse parisienne a été fermée et que le siège principal est désormais établi au 589 rue de Verdun. Le mouvement peut sembler discret, presque banal dans le monde des sociétés. Pourtant, il traduit une évolution concrète dans l’organisation du club.

Lors de l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, ASSE Groupe avait été installé à Paris, au 14 avenue de l’Opéra, une adresse choisie dans le cadre de la nouvelle structuration du club. Désormais, la holding quitte la capitale pour rejoindre le même environnement géographique que les équipes et les installations stéphanoises.

Que change réellement ce déménagement pour Saint-Etienne ?

Sur le plan juridique, il ne s’agit évidemment pas d’un changement de propriétaire. Le transfert du siège ne modifie ni l’actionnariat de l’ASSE ni, à lui seul, le fonctionnement sportif du club. Il s’agit d’une décision administrative qui fait évoluer la domiciliation d’ASSE Groupe.

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L’annonce légale est particulièrement claire : « Le 15/12/2025, l’associé unique a transféré le siège social au 589 rue de Verdun ». Cette précision est importante, car il serait facile de transformer un simple changement d’adresse en grand bouleversement institutionnel.

Ce n’est pas le cas. En revanche, le choix de L’Étrat donne une réalité géographique à l’organisation mise en place depuis l’arrivée de Kilmer. La holding se retrouve désormais au cœur du dispositif stéphanois, là où se trouvent déjà les infrastructures essentielles du club. Autrement dit, le courrier administratif a changé de paysage, mais pas la nature du propriétaire.

Pourquoi L’Étrat devient-il le nouveau centre de gravité de Kilmer ?

Le contexte financier et capitalistique permet de mieux comprendre cette évolution. ASSE Groupe est détenue à 100 % par Kilmer Green Acquisition Company, la structure française utilisée lors de l’acquisition, tandis que Kilmer Sports Ventures, propriété de Larry Tanenbaum, pilote l’ensemble.

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Après la reprise, la participation d’ASSE Groupe dans la SASP AS Saint-Étienne est passée de 87,71 % avant l’arrivée de Kilmer à 99,08 %. Autre élément révélateur, ASSE Groupe n’est pas une coquille isolée. Elle constitue une pièce centrale d’un ensemble comprenant notamment la SASP AS Saint-Étienne, la SCI 22 rue Jean Snella et ASSE Products.

La SASP exploite le club professionnel, tandis que la SCI est notamment liée au patrimoine immobilier et au complexe de L’Étrat. Dans ces conditions, installer la holding au même endroit apparaît surtout comme une mise en cohérence administrative avec l’ancrage opérationnel du club.

Le plus intéressant reste donc ce que ce transfert ne dit pas encore. Aucun élément officiel ne permet d’affirmer que cette décision annonce une nouvelle révolution dans la gouvernance, un changement de stratégie sportive ou une opération financière particulière.

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Elle marque surtout une étape supplémentaire dans la construction du dispositif de Kilmer autour de l’ASSE : après avoir pris le contrôle du club, le groupe rapproche désormais sa principale holding du terrain. À L’Étrat, le siège n’est plus seulement une adresse sur un document : il devient le reflet administratif d’un propriétaire désormais beaucoup plus directement installé dans l’environnement du club.