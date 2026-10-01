Accueil - PSG mercato - PSG : 40M€ pour Gilberto Mora ? Campos prépare l’offensive

Nouvelle pépite du football mexicain, Gilberto Mora disposerait déjà d’une belle cote sur le marché des transferts. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, serait prêt à passer à l’action pour attirer le milieu offensif du Club Tijuana.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas Gilberto Mora

Luis Campos prépare déjà le prochain mercato hivernal avec plusieurs pistes étudiées en coulisses. Après Gavi et Eric Garcia du FC Barcelone, le club de la capitale serait désormais sur les rangs pour recruter Gilberto Mora, selon les dernières informations d’Ekrem Konur. Âgé de seulement 17 ans, le milieu du Club Tijuana compte déjà 13 sélections avec le Mexique pour un but inscrit.

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Avec 5 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de championnat, les statistiques du jeune homme attirent logiquement les plus grands clubs européens. Toujours à l’affût pour les jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain serait prêt à revenir à la charge pour Gilberto Mora dès le prochain mercato hivernal, après l’échec de l’été passé. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Tuxtla Gutiérrez attirerait également d’autres cadors comme le Real Madrid et le Bayern Munich.

L’Insider turc précise que le conseiller sportif parisien regarderait de très près la possibilité de recruter Gilberto Mora en janvier pour apporter plus de solutions offensives à Luis Enrique en vue des échéances européennes de Ligue des Champions. S’il n’y parvient pas, Luis Campos serait également disposé à revenir l’été prochain pour recruter Gilberto Mora.

Le Borussia Dortmund et le FC Barcelone seraient également présents dans ce dossier. La concurrence s’annonce donc particulièrement importante pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le mercato hivernal pourrait ainsi déclencher une véritable bataille autour de la nouvelle coqueluche du football mexicain.

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Le Paris Saint-Germain devra notamment composer avec la concurrence de plusieurs clubs européens particulièrement ambitieux. En Angleterre, Liverpool suivrait aussi cette piste. De son côté, Gilberto Mora aurait d’ores et déjà une préférence pour sa carrière en Europe.

« Il a un rêve, et c’est de jouer pour le Real Madrid », confiait récemment Ignacio Ruvalcaba, le directeur du centre de formation du Club Tijuana, au micro de la chaîne ESPN. Luis Campos devrait donc avoir fort à faire pour concrétiser la signature du grand espoir mexicain dans les prochains mois.

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Comparé à Lamine Yamal pour son ascension fulgurante, Gilberto Mora pourrait ainsi être l’un des principaux tubes de la fenêtre de recrutement de l’hiver 2027. Pour laisser partir Mora, la direction de Tijuana réclamerait au moins 40 millions d’euros, soit 12 millions d’euros de plus que sa valeur sur Transfermarkt.