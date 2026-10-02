Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Mahmoud Jaber de retour à l’entraînement avec les Verts

Mahmoud Jaber a fait son retour à l’entraînement avec l’ASSE, de quoi offrir un signal encourageant à Ian Cathro après plusieurs semaines de gestion physique. Le milieu de terrain israélien n’est toutefois pas encore annoncé comme disponible pour la compétition, puisque le club reste particulièrement prudent avec sa reprise.

ASSE : Pourquoi Mahmoud Jaber réapparaît-il enfin avec le groupe ?

Après une année 2026 perturbée par les problèmes physiques, Mahmoud Jaber entrevoit enfin une nouvelle éclaircie. Une photographie publiée par l’ASSE ce jeudi montre effectivement le milieu de terrain lors d’une séance d’entraînement, un indice positif alors que son retour à la compétition demeure encore soumis à plusieurs étapes.

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Cette évolution intervient dans un contexte délicat. Le footballeur israélien a déjà tenté de revenir à plusieurs reprises sans parvenir à retrouver une continuité suffisante. Le staff stéphanois préfère donc avancer avec des pincettes plutôt que de transformer une bonne nouvelle en nouveau casse-tête médical.

Que s’est-il passé depuis son retour contre Montpellier ?

Mahmoud Jaber avait pourtant retrouvé le groupe pour la réception de Montpellier, le 5 septembre. Il figurait alors sur le banc des Verts et était entré en jeu lors de la victoire stéphanoise (3-1), après plusieurs mois loin des terrains. L’ASSE avait officiellement confirmé son retour parmi les solutions disponibles pour Ian Cathro.

Mais le scénario s’est rapidement compliqué. Une gêne ressentie lors d’un entraînement avait conduit le staff à ne pas l’utiliser contre Dunkerque. Après cette décision, Ian Cathro avait insisté sur la nécessité de ne pas précipiter les choses : « Il faut simplement gérer ça et le protéger », expliquait l’entraîneur, tout en précisant que la situation ne relevait pas d’un problème dramatique mais nécessitait « sérieux et calme ».

Pourquoi Ian Cathro reste-t-il aussi prudent avec Jaber ?

Cette prudence s’explique par le parcours récent du joueur. Après une intervention chirurgicale importante et une longue indisponibilité, le milieu devait encore bénéficier d’une période de gestion supplémentaire. Le 17 septembre, Cathro indiquait ainsi que cette gestion devait durer environ deux semaines, sans annoncer de date précise pour un retour à la compétition.

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L’objectif est donc moins de voir Mahmoud Jaber simplement reprendre une séance que de le voir enchaîner les entraînements sans nouveau contretemps. C’est toute la différence entre une réapparition sur une photographie et un véritable retour dans le groupe compétitif. Pour un joueur qui a déjà connu plusieurs interruptions, chaque étape compte. Le staff préfère manifestement perdre quelques jours plutôt que plusieurs semaines.

Que peut apporter son retour à l’ASSE cette saison ?

À 26 ans, Mahmoud Jaber reste un élément important dans la construction de l’effectif stéphanois. Arrivé à l’été 2025, le milieu défensif est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2029. Son retour progressif offrirait donc à Ian Cathro une solution supplémentaire dans l’entrejeu, à condition que la reprise soit cette fois durable.

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Pour l’heure, aucune date officielle ne permet d’affirmer qu’il sera présent contre Rodez ou qu’il retrouvera immédiatement la compétition. La photographie publiée par le club constitue un signal positif, pas un feu vert médical. Après des mois à avancer au ralenti, Mahmoud Jaber semble néanmoins avoir franchi une nouvelle marche. Et à Saint-Étienne, dans ce dossier, une marche franchie sans rechute vaut déjà beaucoup.