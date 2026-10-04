Accueil - Mercato RC Lens - Propriétaire du RC Lens : Joseph Oughourlian et ses associés

Le propriétaire du RC Lens est Joseph Oughourlian, fondateur du fonds d’investissement Amber Capital. Arrivé en 2016, seul maître à bord fin 2017, il détient encore près de 70 % des parts après l’augmentation de capital de l’été 2026, qui a fait entrer deux nouveaux actionnaires. Sous sa direction, les Sang et Or sont remontés en Ligue 1, ont racheté leur stade et ont gagné leurs deux premiers trophées depuis 1999.

Qui est le propriétaire du RC Lens ?

Joseph Oughourlian dirige Amber Capital, un fonds qu’il a fondé. En 2016, sa holding luxembourgeoise Solferino prend 65,4 % des parts, l’Atlético de Madrid entrant au capital avec 34,6 %. Le 22 décembre 2017, l’Atlético revend ses parts et Solferino devient seul actionnaire. Le 16 juin 2018, Oughourlian prend la présidence du conseil d’administration à la place de Gervais Martel, nommé président d’honneur.

Avant lui, le Racing a connu une décennie agitée. Le Crédit Agricole Nord de France en détenait la majorité au début des années 2010. En 2013, l’homme d’affaires azerbaïdjanais Hafiz Mammadov arrive aux côtés de Gervais Martel, mais ne verse pas les dix millions d’euros promis. En 2014, la DNCG bloque la montée en Ligue 1, avant que le Comité national olympique ne passe outre.

Le tour de table actuel

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En septembre 2023, Side Invest, véhicule porté par la Région Hauts-de-France et l’IRD, entre au capital avec un peu moins de 13 %. Le 31 août 2026, une nouvelle augmentation de capital d’environ 30 millions d’euros, sur une valorisation proche de 155 millions avant opération, fixe la répartition suivante, selon CFNews :

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Joseph Oughourlian conserve 69,10 % des parts. Le fonds américain Entrepreneur Equity Partners, spécialisé dans les infrastructures sportives, en prend 13,93 %. Side Invest en détient 13,56 %, l’homme d’affaires Jean-Paul Lempereur 2,79 % et le joueur Seko Fofana 0,62 %. Tim Leiweke, représentant du fonds américain, et Antoine Grolin, président de Nhood, entrent au conseil d’administration.

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Le rachat du stade Bollaert-Delelis

Pour l’actionnaire majoritaire, l’argent levé cet été doit notamment financer les aménagements autour du stade Bollaert-Delelis, racheté à la municipalité pour 27 millions d’euros. L’acte a été signé le 14 décembre 2025, après un vote du conseil municipal en mai. Le Racing rejoint l’OL et l’AJ Auxerre parmi les rares clubs français propriétaires de leur enceinte.

Les dirigeants en place

L’actionnaire majoritaire a souvent remodelé l’organigramme. En juin 2024, Arnaud Pouille, directeur général depuis sept ans, est remplacé par Pierre Dréossi pour « divergences de vision stratégique », au moment du départ de Franck Haise. Le 22 mai 2025, Benjamin Parrot devient directeur général et Jean-Louis Leca directeur sportif. Pierre Dréossi a quitté le conseil d’administration lors de l’opération de 2026.

Sur le banc, Pierre Sage, deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France en 2026, part en juin. Dino Toppmöller, son successeur, gagne le Trophée des champions mais est remercié mi-septembre. Yannick Cahuzac, ancien joueur du club, est confirmé le 17 septembre. « Il n’y a pas de notion d’intérim », a déclaré Benjamin Parrot lors de sa nomination.

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Un modèle financé par les ventes de joueurs

Oughourlian s’appuie sur un modèle exigeant. Le budget tournait autour de 68 millions d’euros en 2025-2026. Les transferts pèsent lourd dans l’équilibre : Abdukodir Khusanov est parti à Manchester City en janvier 2025 pour environ 50 millions d’euros, Mamadou Sangaré à Brentford à l’été 2026 pour 48 millions selon la presse. En juillet 2026, Joseph Oughourlian a évoqué avoir reçu des offres, mais elles concernaient selon L’Équipe le club colombien de Millonarios, qu’il détient aussi. Aucune cession n’est à l’ordre du jour au 3 octobre 2026. Toute l’actualité lensoise est sur notre page RC Lens.

Propriétaire du RC Lens : les questions fréquentes

À qui appartient le RC Lens ?

Majoritairement à Joseph Oughourlian, qui détient 69,10 % du capital après l’augmentation de capital du 31 août 2026.

Qui sont les autres actionnaires du RC Lens ?

Le fonds américain Entrepreneur Equity Partners, Side Invest, Jean-Paul Lempereur et le joueur Seko Fofana.

Le Racing est-il à vendre ?

Non. Aucune vente n’a été annoncée au 3 octobre 2026. Les offres évoquées par Joseph Oughourlian en juillet visaient le club de Millonarios, selon la presse.

Qui préside le RC Lens ?

Joseph Oughourlian, président du conseil d’administration depuis juin 2018. Benjamin Parrot est directeur général.