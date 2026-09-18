Accueil - RC Lens - RC Lens : Zidane créera la surprise en convoquant Thauvin ?

Zinédine Zidane va dévoiler ce vendredi sa toute première liste à la tête de l’équipe de France. Florian Thauvin et trois autres joueurs du RC Lens sont susceptibles d’être convoqués.

L’ère Zidane débute : quels sont les Lensois susceptibles d’être sélectionnés ?

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Ces propos avaient été rapportés par Foot Mercato. « Je l’ai souvent dit : il n’y a rien de plus grand que l’Équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une grande fierté de devenir le sélectionneur de cette Équipe de France. C’est aussi une responsabilité », déclarait Zidane Zidane lors de sa nomination à la tête de l’équipe de France. Un mois et demi après cette annonce, le nouvel sélectionneur des Bleus dévoilera sa toute première liste de joueurs convoqués ce vendredi à 18 heures.

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Ce rendez-vous est très scruté du côté du Racing Club de Lens. Car quatre joueurs lensois brillent sous les feux des projecteurs. Et ils peuvent légitimement prétendre à une place dans ce groupe de Zinédine Zidane. Robin Risser figure notamment parmi les forces artésiennes en lice pour une place chez les Bleus. Le gardien de but du RC Lens avance même en terrain conquis

Robin Risser et Matthieu Udol : entre certitudes et vent de fraîcheur ?

Il avait déjà appelé lors de la Coupe du Monde 2026 par le passé. Robin Risser fait figure d’évidence pour endosser le costume de troisième portier des Bleus, derrière Mike Maignan et Brice Samba. Sa régularité (6 titularisations à son actif en ce début de saison) et sa fiabilité confortent le nouveau staff technique de l’équipe de France.

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L’Equipe rapporte que Matthieu Udol incarne aussi la belle romance de ce rassemblement. Le piston gauche de 30 ans récolte les fruits de ses superbes performances (7 passes décisives sur les deux derniers exercices) et des débuts remarqués en Ligue des Champions. Sa pré-convocation met déjà sous pression les tauliers du poste, à savoir Théo Hernandez et Lucas Digne. Matthieu Udol pourrait bien constituer l’une des surprises de la liste de Zizou.

Florian Thauvin et Ismaëlo Ganiou, ambitions et perspectives d’avenir ?

Le suspense plane également autour du capitaine lensois Florian Thauvin. L’attaquant de 33 ans réalise un début d’exercice remarquable en championnat. Il en est à 5 buts et 1 passe décisive à ce stade la saison. Le Champion du monde 2018 n’a jamais caché pas son désir de retrouver la sélection tricolore.

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Son souhait pourrait s’accomplir. Même si l’embouteillage en attaque, marqué par des joueurs comme Mbappé, Dembélé ou Barcola, représente un frein. Ses espoirs reposent en grande partie sur l’éventualité d’une liste élargie à vingt-six éléments. Le jeune Ismaëlo Ganiou représente l’avenir à moyen terme.

Un calendrier sous tension pour les Bleus ?

Le défenseur central de 21 ans s’est imposé par sa puissance et sa vision du jeu sur la scène européenne. Ayant basculé vers la nationalité sportive française en 2025, il a reçu un signal fort avec une pré-convocation.

On va vivre au rythme de l’Équipe de France 🇫🇷 de Zinédine Zidane pendant les 3 prochaines semaines. 😁



Dans le train 🚂 ?



ÇA COMMENCE CE SOIR, 18 HEURES, AVEC LA LISTE DES BLEUS !!!!! 🤩🍿 pic.twitter.com/Y4GHn0SVHo — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2026

Quoi qu’il advienne des choix finaux du sélectionneur, le groupe de Zinédine Zidane se réunira dès ce lundi à Clairefontaine. Les Bleus prépareront quatre rencontres dans le cadre des phases de groupes de la Ligue des Nations. Ils iront en Turquie puis en Belgique, avant de recevoir l’Italie et de retrouver les Belges à domicile.