Accueil - RC Lens - RC Lens : Dino Topmöller lance un message fort à sa direction

Nommé cet été après le départ de Pierre Sage à Crystal Palace, Dino Topmöller souhaite avoir du temps pour imprimer sa marque au RC Lens. Le technicien allemand est confiant pour l’avenir proche des Sang et Or.

RC Lens : L’urgence de la relance en Ligue 1

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Le RC Lens a rendez-vous avec son destin national ce dimanche. Forts de leur succès renversant en Ligue des Champions face au Slavia Prague, les Sang et Or se déplacent au Mans avec la ferme intention d’enrayer leur spirale négative en championnat. Après deux tristes revers consécutifs contre Strasbourg et Lorient, la nécessité de ramener trois points dans l’Artois n’est plus une option, mais une urgence pour basculer du bon côté du classement.

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Face à la presse, Dino Toppmöller a posé un regard lucide sur cette entame de saison qu’il juge sobrement correcte, bien conscient qu’elle reste en deçà des attentes légitimes du public lensois. Mais le technicien allemand a surtout tenu à contextualiser ces difficultés, appelant à la patience autour d’une équipe « en totale reconstruction ».

Refusant de se cacher derrière des excuses, il rappelle néanmoins qu’il faut « s’adapter à l’effectif » actuel, lourdement handicapé par « pas mal de blessés » et rajeuni de manière drastique au cours de l’été avec l’intégration de « beaucoup de jeunes joueurs ». Pour l’entraîneur artésien, la quête de la bonne alchimie tactique se heurte logiquement à la refonte complète de la colonne vertébrale de l’équipe.

Il souligne à juste titre que le Racing a « perdu notre milieu de terrain qui était très fort » au mercato, et fait face au même chantier derrière où, « par rapport à l’an dernier, il n’y a plus que Ganiou ». S’il souhaite ardemment que ses troupes « s’améliorent dans toutes les phases de jeu », Toppmöller plaide pour la clémence du chronomètre, car « pour trouver la meilleure formule, un coach a besoin de temps ».

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Rassuré par des hommes « attentifs » qui « veulent y arriver », le coach du RC Lens compte désormais s’appuyer sur le supplément d’âme européen pour achever ce fastidieux travail de fond et relancer la machine lensoise sur la pelouse sarthoise.