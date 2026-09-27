Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : L’UEFA condamne le club à une amende de 15.000€

Après le premier match de la phase de ligue de la Ligue des Champions de la saison à Prague, l’UEFA a infligé une grosse sanction au RC Lens. À la surprise générale, les Sang et Or vont devoir signer un chèque de 15.000 euros à l’instance européenne.

Le RC Lens sanctionné pour l’utilisation d’engins pyrotechniques

Le retour du RC Lens sur la scène de la Ligue des Champions laisse déjà des traces sur le plan disciplinaire. À la suite de la victoire décrochée avec brio sur la pelouse du Slavia Prague (3-2), le 10 septembre dernier à l’Eden Arena, le club artésien a écopé d’une première sanction de la part de la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA.

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L’UEFA a officiellement sanctionné le RC Lens en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de son déplacement à Prague. Grosse surprise dans le Nord. Le RC Lens connaît désormais la sanction de l’UEFA après les incidents survenus lors de son déplacement en République tchèque. L’instance disciplinaire de l’UEFA a rendu sa décision vendredi, quelques jours après la victoire des Lensois face au Slavia Prague (3-2).

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Les supporters du RC Lens avaient fait notamment usage d’engins pyrotechniques dans leur parcage visiteur. L’instance européenne a donc condamné le Racing à payer une amende de 15.000 euros. Le parcage extérieur du RC Lens fait en plus l’objet d’une suspension avec sursis pendant deux ans. En effet, la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) a également prononcé une suspension avec sursis du parcage visiteur.

Cette mesure est assortie d’une période probatoire de deux ans. Au moindre écart à venir en coupe d’Europe, Lens sera donc privé de ses supporters pour un match à l’extérieur. Une mauvaise nouvelle de plus dans le Nord. Vainqueur au Slavia Prague il y a une vingtaine de jours, le RC Lens n’aura donc pas seulement hérité de trois points de son déplacement en Autriche.

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Ils vont devoir passer à la caisse pour le comportement de leurs supporters. Le club français n’est pas le seul club européen sanctionné par l’UEFA cette semaine. Le Beitar Jérusalem a notamment écopé d’une amende de 30.000 euros pour « le comportement raciste et/ou discriminant de ses supporters » lors de son déplacement à l’Austria Vienne, le 13 août.

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Le Feyenoord a lui aussi fait l’objet de plusieurs sanctions après les incidents impliquant ses supporters lors du déplacement à Barcelone.