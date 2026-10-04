Accueil - Mercato RC Lens - Derby du Nord Lens-Lille : bilan, records et dates 2026-2027

Le derby du Nord oppose le RC Lens et le LOSC, deux clubs séparés d’une quarantaine de kilomètres et de deux mondes. D’un côté le bassin minier, de l’autre la métropole lilloise. Sur l’ensemble de l’histoire, Lille garde l’avantage au nombre de victoires.

Le bilan du derby du Nord

Le premier derby officiel se joue le 11 mars 1945 au stade Henri-Jooris, et Lille l’emporte 4-0 avec un triplé de René Bihel. Selon le bilan tenu par l’encyclopédie Wikipédia et arrêté au 4 avril 2026, les deux clubs se sont affrontés 123 fois toutes compétitions confondues : 49 victoires lilloises, 38 lensoises et 36 nuls. En championnat, le compte est de 41 succès pour Lille, 30 pour Lens et 33 nuls.

Le défenseur lensois Éric Sikora détient le record de derbies disputés en première division, avec 18 matchs, selon le site officiel du LOSC.

Deux mondes, une rivalité sociale

Derby du Nord Lens-Lille : bilan, records et dates 2026-2027 6

La presse décrit souvent le derby du Nord comme une opposition de classes, entre la métropole lilloise, plus aisée, et l’ancien bassin minier. Dans le Journal du Dimanche, le sociologue Williams Nuytens évoque la stigmatisation de l’image populaire des supporters lensois. Le même article rappelle qu’André Delelis, maire de Lens, avait passé un pacte de non-agression entre les deux clubs, rompu en 1981 quand Lille a recruté l’attaquant lensois Pascal Françoise.

Les plus larges scores et les derbies marquants

Lille a gagné deux fois 5-0, en 1950 et en 1952. Le derby le plus prolifique reste Lens-Lille du 1er décembre 1979 (5-3), avec un triplé du Lillois Pleimelding malgré la défaite. La seule finale de Coupe de France entre les deux clubs, le 10 mai 1948, a tourné à l’avantage de Lille (3-2).

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Le 29 avril 2006, Lens gagne 4-2. Lille enchaîne ensuite dix matchs de championnat sans défaite contre son voisin. Le 4 janvier 2022, en Coupe de France, Seko Fofana égalise à la 95e minute pour Lens (2-2) avant la qualification aux tirs au but. Le 20 septembre 2025, les Sang et Or s’imposent 3-0 à Bollaert.

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Le derby du 18 septembre 2021 et ses suites

Ce soir-là, Lens bat Lille 1-0 à Bollaert. À la mi-temps, des supporters envahissent la pelouse et des sièges volent entre les tribunes. On compte six blessés légers et deux interpellations. La commission de discipline de la LFP impose le huis clos à Bollaert pour les deux rencontres suivantes, et le club lensois prononce des interdictions de stade allant jusqu’à 18 mois. Depuis, la préfecture du Pas-de-Calais encadre par arrêté le déplacement des supporters lillois à chaque derby à Lens.

Le dernier derby et les dates de 2026-2027

Le dernier derby du Nord s’est joué le 4 avril 2026, pour la 28e journée de Ligue 1. Lille s’est imposé 3-0 au stade Pierre-Mauroy, avec des buts de Haraldsson, Correia et Fernandez-Pardo sur penalty. Lens a pourtant terminé la saison à la deuxième place de Ligue 1.

En 2026-2027, le calendrier publié en juin par la LFP place Lille-Lens le 31 octobre 2026, pour la 9e journée, et le retour à Bollaert le 20 mars 2027, pour la 25e journée. Les bancs ont changé depuis avril : Davide Ancelotti, nommé à Lille le 8 juillet, retrouvera Yannick Cahuzac, successeur de Dino Toppmöller à Lens. Les horaires dépendront de la programmation des diffuseurs.

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Ils ont porté les deux maillots

Pierre-Alain Frau a marqué pour Lens lors du 4-2 de 2006, puis un doublé pour Lille lors d’un 4-1 en 2010. Pascal Françoise, Antoine Sibierski et Chérif Oudjani, né à Lens, ont aussi connu les deux clubs. L’actualité des Sang et Or est sur notre page RC Lens, celle du LOSC sur la page Lille.

Derby du Nord : les questions fréquentes

Qui a gagné le plus de derbies du Nord ?

Lille, avec 49 victoires contre 38 pour Lens et 36 nuls en 123 matchs, selon le bilan arrêté au 4 avril 2026.

Quand a lieu le prochain derby Lens-Lille ?

Le 31 octobre 2026 au stade Pierre-Mauroy, pour la 9e journée de Ligue 1. Le match retour est prévu le 20 mars 2027 à Bollaert.

Quel a été le premier derby du Nord ?

Lille-Lens, le 11 mars 1945, gagné 4-0 par Lille.

Pourquoi le derby Lens-Lille est-il si tendu ?

Pour la proximité géographique, mais aussi pour l’opposition sociale entre l’ancien bassin minier et la métropole lilloise, souvent soulignée par la presse et les sociologues.