LOSC-PSG : Éric Wattellier répond enfin aux accusations !

Éric Wattellier a vivement été critiqué après le choc LOSC-PSG. La longueur du temps additionnel avait provoqué incompréhensions et accusations. L’arbitre français est revenu sur cette décision.

LOSC-PSG : Éric Wattellier justifie la longueur du temps additionnel

La suite après cette publicité

La fin du match LOSC-PSG continue de faire beaucoup d’encres. Le club parisien, mené par deux buts, avait arraché le point du nul dans le temps additionnel grâce à des réalisations de Vitinha et Marquinhos. Ces buts inscrits au-delà des trois minutes annoncées par le corps arbitral avaient immédiatement provoqué la colère des Dogues.

Le président Olivier Létang et Benjamin André ont notamment crié au scandale. Et quelques après le match, la polémique persiste. L’arbitre de la rencontre, Éric Wattellier, est d’ailleurs sorti du silence dans les colonnes de L’Indépendant pour défendre ses choix. L’officiel assure avoir agi en totale conformité avec les règlements en vigueur.

À voir

Mercato FC Nantes : Benhattab rapporte un joli chèque aux Kita

Lire aussi : Mercato : Le PSG cible Rayan Cherki pour l’hiver

Il explique avoir prévenu son quatrième arbitre ainsi que les bancs de touche qu’il y aurait au moins quatre minutes de jeu effectif. Cet ajout s’explique par une perte de temps du latéral gauche de Lille OSC sur une remise en touche. « C’est une accumulation de perte de temps qui doit être ajoutée pour respecter l’équité de la rencontre, ce qui a été fait », affirme-t-il.

Une polémique infondée à ses yeux

L’utilisation de la caméra portée sur l’arbitre confirme son échange avec le gardien nordiste Berke Öze. Éric Wattellier l’avait averti qu’une minute supplémentaire serait imputable à son attitude. La contestation permanente reflète par ailleurs une volonté de masquer les lacunes de l’équipe adverse.

Lire la suite sur l’OM :

PSG : Joao Neves absent contre le LOSC, l’explication tombe

INFO PSG : Le transfert de Barcola à Liverpool écoeure l’OL

À voir

Mercato Stade Rennais : 7 départs et 8 arrivées bouclés à Rennes

« On sait que la moindre décision arbitrale défavorable contre une équipe est prétexte à contestation », a-t-il ajouté. Eric Wattelliec regrette donc voir l’arbitrage être systématiquement érigé en bouc émissaire. Il qualifie cette polémique d’injustifiée, tout en concédant qu’elle participe au folklore du football moderne.