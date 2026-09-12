Accueil - LOSC - LOSC vs Troyes : Les Dogues vont massacrer Troyes, les chiffres !

Le LOSC veut passer ses nerfs sur Troyes après la défaite en Ligue des champions. Les voyants sont au vert pour les Dogues.

LOSC vs Troyes : Lille veut rebondir après sa désillusion européenne

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Le LOSC attend de pied ferme Troyes, ce dimanche à l’occasion de la 4e journée. Avant cette journée, Lille occupait la 5e place et restait invaincu en championnat. Les hommes de Bruno Génésio avaient d’abord dominé Angers (0-2), avant de tenir tête au PSG (2-2).

Face aux Parisiens, les Lillois avaient même longtemps cru décrocher un succès de prestige, mais ils ont finalement concédé l’égalisation dans le temps additionnel. Ils ont ensuite repris leur marche en avant à Toulouse (0-1), malgré une rencontre disputée.

C’est avec cette dynamique que le LOSC a lancé sa campagne européenne mardi. Mais les Nordistes ont connu une soirée frustrante face au Betis. Deux fois devant au score, Lille a finalement cédé en fin de rencontre et subi sa première défaite de la saison (2-3). Une contre-performance que les Dogues voudront vite effacer.

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En face, Troyes avait parfaitement négocié son retour parmi l’élite. Le promu montre un visage convaincant. Après un nul contre le Paris FC (0-0), l’ESTAC avait notamment frappé fort à Lorient (1-2). La dynamique s’est toutefois arrêtée le week-end dernier.

À domicile contre Strasbourg, les Troyens avaient ouvert le score avant de complètement perdre le fil. Résultat : une lourde défaite (2-6). Le club aubois doit désormais montrer qu’il ne s’agissait que d’un accident et poursuivre son objectif prioritaire : assurer son maintien.

Le point sur le groupe du LOSC

Lille aborde cette rencontre avec un groupe fourni. Igamane reste le seul joueur blessé. Bentaleb, sorti prématurément contre le Betis en raison d’une migraine ophtalmique, est bien disponible pour cette nouvelle échéance.

Autre motif de satisfaction pour le LOSC : Ueda. Arrivé de Feyenoord pour compenser le départ de Fernandez-Pardo à Newcastle, l’attaquant japonais a marqué les esprits. Il a trouvé le chemin des filets lors de ses deux premières apparitions et a notamment offert la victoire aux Lillois à Toulouse.

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Ses performances pourraient lui permettre de connaître sa première titularisation en Ligue 1. Ueda pourrait ainsi prendre la place d’Olivier Giroud, auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début du championnat.

Plusieurs absences côté troyen

L’ESTAC, de son côté, devra composer avec plusieurs incertitudes. Les deux latéraux susceptibles d’occuper les postes de titulaires, Boura à gauche et Titi à droite, sont blessés. Le défenseur central Gozzi, ainsi que Ouzenadji et Ifnaoui, respectivement arrière gauche et ailier droit, pourraient également manquer à l’appel.

Troyes pourra néanmoins compter sur quelques éléments d’expérience. Ripart fait notamment partie des joueurs capables de faire la différence, tout comme Le Douaron, qui a déjà inscrit un but cette saison. Prêté par Palerme, ce dernier vient d’ailleurs de réussir ses débuts sous ses nouvelles couleurs en marquant contre Strasbourg.

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Après sa désillusion en Ligue des champions, Lille a donc une occasion idéale de se relancer. Le LOSC reste solide en championnat et entend bien le démontrer face à un promu qui sort d’une lourde défaite. Sur le papier comme dans la dynamique actuelle, les Dogues partent donc avec le statut de favoris.