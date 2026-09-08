LOSC : Premier gros test européen pour les Dogues face au Betis

Le LOSC reçoit le Betis Séville ce soir, au stade Pierre-Mauroy, pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Deux ans après sa dernière participation, Lille aura fort à faire face à des Béticos en confiance.

LOSC – Betis : Duel au sommet entre deux équipes en pleine forme

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La phase de ligue de la LDC commence dès ce soir et, une chose est sûre, cette première journée nous offre déjà des affiches prometteuses. Notamment la confrontation qui oppose le LOSC de Davide Ancelotti et le Betis Séville de Manuel Pellegrini. Une opposition alléchante entre deux clubs qui affichent tous deux une dynamique très positive depuis le début de saison.

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Le LOSC est toujours invaincu cette saison en Ligue 1. En effet, les Dogues totalisent deux victoires importantes à l’extérieur, à Angers (0-2) et à Toulouse (0-1), ainsi qu’un match nul rageant à domicile face au PSG (2-2). Des débuts de rêve pour l’entraîneur Davide Ancelotti, malgré, par moments, des prestations collectives qui laissent un goût amer aux victoires lilloises.

De son côté, le Betis reste sur un succès miraculeux au Benito-Villamarín face au Real Madrid, vendredi dernier (1-0). Les Andalous occupent une excellente quatrième place au classement, à égalité de points avec les Madrilènes (9 pts). Cependant, avant leur victoire face au Real, les hommes de Manuel Pellegrini restaient sur une lourde défaite 5-2 à Levante, démontrant toute la fragilité défensive des Sévillans hors de leur base.

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Les résultats montrent deux équipes en confiance avant d’aborder cette première rencontre de LDC, mais présentant toutefois quelques défauts qu’il faudra tenter d’exploiter au maximum. Le LOSC devra montrer un meilleur état d’esprit que celui affiché jeudi dernier.

Lille : Un match à oublier face à Toulouse

Après le départ de Bruno Genesio en fin de saison, Lille entame un nouveau cycle sous la houlette du jeune Davide Ancelotti. Les premiers résultats sont certes satisfaisants, néanmoins les Nordistes alternent globalement entre le bon et le moins bon.

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Dominés dans tous les compartiments du jeu par Toulouse, les Dogues ont fait preuve de réalisme offensivement et ont pu compter sur un Berke Özer en état de grâce pour sauver le navire lillois (9 arrêts). À l’issue du match, l’ancien milieu de terrain milanais était très mécontent du niveau affiché par ses joueurs : « La sensation est négative même si le résultat est positif. Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas bien faites. On ne s’est pas senti très bien dans le vestiaire, on n’a pas la sensation d’avoir gagné le match, mais on doit prendre cette victoire », a-t-il souligné au micro de Ligue 1+.

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Un discours partagé par son président, Olivier Létang, qui n’a pas manqué de donner un avertissement au groupe lillois : « On a vu ce soir des choses qui m’ont inquiété dans les attitudes et les comportements. Le coach a été très bon à la mi-temps pour secouer tout le monde. Il faut un engagement autre que celui-là. On ne peut pas faire un match comme on l’a fait là. C’est miraculeux de repartir avec une victoire, on peut remercier Berke (Özer) pour sa prestation. Ayase (Ueda) a eu une opportunité, il l’a mise au fond. Aujourd’hui, on a eu de la réussite, mais on ne doit pas reproduire cette prestation », a-t-il confié en zone mixte.

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Le coach lillois espère voir « un autre visage » de son groupe ce mardi soir en Ligue des champions, face à une équipe du Betis expérimentée.

Davide Ancelotti sur Manuel Pellegrini : « Ceux qui, comme moi, commencent, ont beaucoup d’admiration pour lui. »

Le LOSC s’apprête à affronter une équipe du Betis qui n’a plus disputé la LDC depuis 21 ans. Les Espagnols ont certes moins disputé la compétition que les Lillois, mais peuvent néanmoins compter sur l’expérience de leur entraîneur emblématique : Manuel Pellegrini.

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Depuis l’arrivée du technicien chilien en juillet 2020, les Béticos n’ont fait que s’améliorer année après année. Les Verdiblancos jouent l’Europe toutes les saisons et ont même terminé finalistes de l’édition 2024-2025 de la Conference League (défaite 4-1 face à Chelsea). Cette confrontation opposera le plus jeune entraîneur de la compétition (Davide Ancelotti, 37 ans) au tacticien le plus expérimenté (Manuel Pellegrini, 72 ans).

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Interrogé en conférence de presse sur ce choc des générations, le technicien lillois a préféré couvrir de louanges son homologue chilien : « Il n’a pas toujours la place qu’il mérite, car il a une trajectoire incroyable et a eu beaucoup de succès. Ceux qui, comme moi, commencent, ont beaucoup d’admiration pour lui. Je ne sais pas si je vais arriver à son âge. Je me dis que c’est impossible. Mais quand je vois mon père (Carlo Ancelotti, 67 ans) qui ne s’arrête pas non plus, je vais peut-être changer d’avis », a-t-il déclaré devant les médias.

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Ce duel entre deux équipes complètement différentes sur le papier se ressemble pourtant au vu des performances. Certes, le LOSC reste sur une victoire poussive face au TFC, mais les Dogues sont prêts physiquement à défier le Betis de Manuel Pellegrini. Coup d’envoi de la rencontre à 21 h.