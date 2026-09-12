Accueil - OM - Crise à l’OM : Le message cinglant de Genesio à ses dirigeants

‎Bruno Genesio n’a pas ‎esquivé les difficultés de l’OM après une troisième défaite de suite concédée sur le terrain du Stade Rennais vendredi. Interrogé sur les ambitions marseillaises, l’entraîneur a refusé de revoir lui-même publiquement les objectifs du club, renvoyant clairement cette responsabilité à sa direction.

OM : Bruno Genesio laisse parler le terrain, et pas les dirigeants

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‎‎La soirée rennaise a laissé davantage qu’un simple goût amer à Marseille. Battu sur la plus petite des marges, l’OM a pourtant montré deux visages : séduisant par séquences avant la pause, puis beaucoup plus fragile lorsque le Stade Rennais a accéléré. Bruno Genesio a notamment regretté l’incapacité de ses joueurs à reproduire leurs bonnes intentions pendant toute la rencontre.

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‎‎Cette sortie intervient dans un contexte déjà tendu. Genesio considère que les ambitions du club ne relèvent pas de sa communication personnelle. Le message est d’autant plus scruté que l’OM vient d’enchaîner trois revers en championnat, avec un effectif sans profondeur et qui manque aussi de qualité.

‎‎Une phrase qui renvoie la balle au sommet

‎‎Face aux questions sur une éventuelle révision des ambitions marseillaises, Bruno Genesio a adopté une ligne très claire : « Ce n’est pas à moi de dire que ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas à moi de le dire. Nous, on doit être ambitieux ». L’entraîneur ne renonce donc pas publiquement aux objectifs qu’il s’est fixés, mais refuse de porter la parole institutionnelle du club sur ce terrain.

‎Il a ensuite insisté : « Sur les objectifs, ce n’est pas à moi de vous le dire, moi, je les ai en tête depuis le début et ils sont clairs pour moi ». Puis, lorsque la responsabilité de cette communication lui a de nouveau été attribuée, Genesio a tranché : « Ce n’est pas à moi, c’est tout. Moi, j’analyse le match et l’équipe ». Difficile d’être plus explicite sans convoquer toute la direction en conférence de presse.

‎‎Un effectif qui montre déjà ses limites

‎‎Sur le terrain, le constat de Genesio est tout aussi intéressant. L’ancien entraîneur de l’OL estime que son groupe compte plusieurs jeunes joueurs encore en phase d’apprentissage et que l’exigence marseillaise laisse peu de temps pour progresser tranquillement. « On a des jeunes joueurs qui doivent apprendre leur métier, c’est ça qui va les faire grandir », a-t-il expliqué.

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‎‎Le technicien pointe également une profondeur de banc qui ne lui permet pas toujours de modifier suffisamment le scénario d’une rencontre. À Rennes, l’entrée de Mousa Al-Tamari a justement pesé sur la partie. Genesio l’a reconnu : « L’entrée d’Al-Tamari nous a fait mal et ils ont concrétisé leurs temps forts, et pas nous. » Ce contraste entre les deux bancs donne une indication précieuse sur l’un des problèmes actuels de l’OM.

‎‎Trois défaites en quatre journées : le décor change vite

‎‎Le chiffre est brutal : après quatre journées de Ligue 1, l’OM compte trois défaites et seulement trois points au classement. Avant d’aborder la cinquième journée, le club phocéen pointe au 10e rang du championnat avec ses trois points.

La crise n’est donc pas seulement une impression née d’une soirée frustrante : le bilan comptable est déjà préoccupant. ‎‎Et le calendrier n’offre guère de tranquillité. L’OM doit désormais composer avec une rencontre européenne face au Besiktas avant de retrouver le PSG en championnat.

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Genesio devra donc rapidement trouver des solutions avec le groupe dont il dispose. Ce qu’il réclame implicitement à ses dirigeants, en revanche, semble plus simple : que chacun assume clairement son rôle et que les ambitions annoncées correspondent aux moyens réellement disponibles.