OL : La LFP fait un choix fort pour le choc contre Paris FC

La LFP a pris sa décision concernant le choc Paris FC-OL de ce samedi. Elle a confié la direction de cette affiche à Jérôme Brisard. Ce choix rappelle de bons souvenirs aux supporters lyonnais

Paris FC-OL : Jérôme Brisard sera au sifflet

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Paulo Fonseca réalise un travail remarquable sur le banc de l’Olympique Lyonnais, en dépit de l’élimination brutale en Ligue des champions. Son équipe est bien installée à la troisième place du championnat après trois journées. L’OL va d’ailleurs affronter ce samedi le dauphin au classement, le Paris FC.

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Ce choc promet d’être intense face à un redoutable adversaire parisien, tombeur de Marseille. Il servira aussi de répétition générale avant de basculer sur la scène européenne. Côté arbitrage, la LFP a fait son choix. L’expérimenté Jérôme Brisard a été désigné pour diriger ce match PFC-OL. Cette nomination est considérée comme un bon présage par certains supporters rhodaniens.

Un arbitre avec des statistiques favorables à Lyon

L’officiel de 40 dirigera en effet l’Olympique Lyonnais pour la 25 fois de sa carrière. La saison passée, Jérôme Brisard avait déjà officié plusieurs matchs des Gones. Tels que les succès probants à Monaco et sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ainsi qu’un revers face à l’OM. Ses statistiques sont globalement favorables aux Lyonnais.

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L’arbitre central s’appuiera sur ses assistants habituels pour mener sa mission. Le tandem Guillaume Paradis et Mehdi Mokhtari veillera à la bonne utilisation de l’assistance vidéo. Tandis que Gaël Angoula officiera en qualité de quatrième arbitre.