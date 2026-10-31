Accueil - Mercato OM - OM : Virage Nord fermé, le message fort de Genesio aux supporters

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Sans son Virage Nord pour la réception de Toulouse, lors de la 9e journée de Ligue 1, l’OM jouera devant un stade en partie vide. Bruno Genesio regrette franchement ce manque et rappelle ce que les supporters pèsent vraiment dans la marche du club marseillais.

OM : Un Vélodrome amputé d’une partie de son public

Marseille accueille le Toulouse FC avec une tribune en moins. Pour cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1, le Virage Nord reste porte close, sanction de la Ligue de football professionnel (LFP) oblige. Le Vélodrome sonnera creux d’un côté. Bruno Genesio, lui, mesure bien l’effet du public sur les performances de son équipe, et il ne s’en cache pas.

Sa première préoccupation reste purement sportive. L’entraîneur marseillais veut avant tout préserver les bons résultats de l’OM à domicile. « Il faut entretenir une dynamique positive. Le championnat est très serré cette année entre les équipes de haut de tableau avec des écarts peu importants », a-t-il commencé par expliquer.

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« On veut entretenir la dynamique à domicile même s’il nous manque le Virage Nord en ce moment. On doit continuer notre bonhomme de chemin et faire notre job du mieux possible », a expliqué Genesio. Pas question de laisser cette sanction dérégler les ambitions de l’équipe marseillaise, et son ton le prouve bien.

Bruno Genesio rappelle ce que les tribunes apportent au jeu

Le sportif passe pourtant bien après un autre sujet, qui tient à cœur à Bruno Genesio : la place des supporters dans l’identité d’un club. À l’Olympique de Marseille, l’ambiance du Vélodrome pèse sur la vie du club, et fermer une tribune laisse un trou qu’on ne comble pas. L’entraîneur n’a d’ailleurs pas caché son regret devant cette situation.

« Le foot sans les supporters, ce n’est pas le même foot. On a besoin de nos supporters, c’est important d’avoir nos groupes de supporters et quand ils ne peuvent pas venir au stade c’est regrettable parce qu’on sanctionne un groupe pour quelques individus », a martelé l’entraîneur de l’OM.

« Cela nous aide énormément quand le stade est plein », a ajouté le technicien. Il défend là, avec conviction, le rôle des groupes de supporters et tout ce qu’ils apportent à l’équipe pendant les matchs. Il fait la différence entre une sanction collective et les comportements individuels qui l’ont provoquée.

Toulouse arrive avec un lourd passé au Vélodrome

Côté statistiques, la réception tombe bien pour les Marseillais, très bien même. Depuis 1984, Toulouse souffre à chacun de ses déplacements au Vélodrome, ou presque. En championnat, le bilan affiche 23 défaites, 14 matchs nuls et seulement deux victoires en 39 rencontres disputées sur cette longue période. Ces deux succès toulousains datent de 2007 et de 2012. La dernière victoire du TFC en Ligue 1 à Marseille remonte au 3 mars 2012.

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Ce jour-là, Alain Casanova et ses joueurs s’étaient imposés face à l’équipe de Didier Deschamps (0-1), grâce à un but signé Aymen Abdennour. Depuis lors, Toulouse a joué douze matchs de championnat au Vélodrome sans jamais gagner : sept défaites, cinq matchs nuls. Reste la Coupe de France la saison dernière.

Toulouse s’est qualifié aux tirs au but après un 2-2, mais pas question d’y voir une victoire dans le temps réglementaire. Bruno Genesio a donc deux chantiers à mener : garder la dynamique marseillaise à domicile et jouer dans une enceinte privée d’une partie de son ambiance. Aux joueurs de répondre sur la pelouse, même si leur entraîneur aurait bien aimé compter sur tout le public olympien.