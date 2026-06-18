PSG Mercato : Khvicha Kvaratskhelia répond crûment à Arsenal

Meilleur joueur de la Ligue des Champions 2025-2026, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, fait rêver Arsenal. Mais la star géorgienne ne semble pas pressée de quitter la capitale française.

PSG Mercato : Mikel Arteta insiste pour Kvaratskhelia

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À la surprise générale, le Paris Saint-Germain est réussi à arracher Khvicha Kvaratskhelia au SSC Naples durant le mercato d’hiver 2025 contre un chèque de 80 millions d’euros. Six mois plus tard, l’ailier de 25 ans a participé au premier sacre du PSG en Ligue des Champions, puis réalisé le doublé dans cette compétition durant la saison qui vient de s’écouler.

Insaisissable sous les couleurs parisiennes, Kvaratskhelia donne des regrets à d’autres cadors européens qui aimeraient bien l’avoir dans leurs rangs respectifs. Ancien joueur d’Arsenal, Robert Pires regrette qu’il ne soit pas à Londres, chez les Gunners.

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« L’emblème de cette réussite en Ligue des Champions, c’est Kvaratskhelia. Il est incroyable. J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal ! Ses feintes, ses dribbles, l’intensité qu’il met dans son jeu… Il est très complet, il a passé un cap cette saison.

Avec Nuno Mendes, il forme le côté gauche le plus fort d’Europe ! Quand vous avez à gérer Kvara et Mendes, deux vraies flèches, ça peut faire mal à la tête », a reconnu Robert Pires lors d’une interview accordée au journal Le Parisien.

Et selon plusieurs sources proches du dossier, les dirigeants du club anglais seraient prêts à casser leur tirelire pour s’attacher les services de Kvara pour oublier un Gabriel Martinelli trop neutre dans les gros matchs.

L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, apprécierait énormément le profil de l’international géorgien et saliverait déjà à l’idée de l’avoir dans son groupe la saison prochaine. Sauf que l’intérêt ne semble pas du tout réciproque.

Khvicha Kvaratskhelia est heureux au Paris SG

D’après les indiscrétions révélées par Sky Sports, Khvicha Kvaratskhelia aurait pris sa décision pour cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Tiflis est très heureux à Paris et n’aurait aucunement l’intention de quitter le Paris SG.

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D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ne seraient même pas disposés à écouter n’importe quelle offre concernant un éventuel transfert de leur star géorgienne. La seule option d’envisager un départ serait que le joueur lui-même réclame un bon de sortie. Le média britannique assure que l’ancien prodige du Dinamo Batumi ne serait guère dans cette dynamique.

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