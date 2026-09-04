Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab a enfin signé !

Yassine Benhattab dit au revoir au FC Nantes. Après plusieurs jours de blocage administratif, le milieu offensif de 23 ans a officiellement quitté le navire.

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Bloqué jusqu’ici par des démarches administratives, Yassine Benhattab quitte définitivement le FC Nantes, selon L’Equipe. Le milieu offensif de 23 ans vient de signer son nouveau contrat au Montpellier HSC, scellant un départ attendu depuis plusieurs semaines.

Le dossier a été bouclé. L’insider Mohamed Toubache-Ter a confirmé la transaction : « Tout est ok ! Yassine Benhattab a signé ! ». Un dénouement qui lève le doute sur l’avenir du joueur. Benhattab quitte Nantes pour commencer une aventure héraultaise.

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Un problème administratif lié au dossier d’Issoufou avec Millwall retardait l’opération. Nantes conservait le joueur sous contrat, ce qui alimentait les interrogations malgré des négociations avancées. Benhattab avait alors dû patienter. Son transfert semblait pourtant acté, mais les formalités empêchaient encore son officialisation.

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L’obstacle est levé. Pour le milieu offensif, ce contrat ouvre une nouvelle étape. Il vise désormais une place de titulaire dans l’effectif montpelliérain. Nantes tourne la page et poursuit son recrutement pour réussir sa saison en Ligue 2.