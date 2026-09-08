Le PSG annonce une blessure avant d’affronter le Bratislava

À la veille du match de Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava au Parc des Princes, le PSG a annoncé un forfait inattendu dans le groupe de Luis Enrique. Le troisième gardien Alessandro Longoni est forfait pour cette affiche.

Alessandro Longoni blessé avec la réserve du PSG

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Ce mercredi, le PSG affronte le Slovan Bratislava au Parc des Princes pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre contre l’équipe slovaque entraînée par Yaya Touré, le Paris Saint-Germain a fait le point sur son infirmerie.

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Et dans son communiqué du jour, le club de la capitale annonce que son troisième gardien de but, « Alessandro Longoni reste en soins à la suite d’une gêne au quadriceps gauche ressentie lors du match disputé avec l’équipe Espoirs mercredi dernier. »

Bien évidemment, il ne s’agit pas de la pire absence possible, puisque Luis Enrique pourra compter sur la présence de tous ses cadres pour cette affiche. Après quatre matchs sans victoire, l’équipe du Paris Saint-Germain voudra renouer avec le succès. Pour cela, le coach des Rouge et Bleu pourra compter sur un effectif presque au complet.

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À l’entraînement de veille de match, seul Alessandro Longoni manquait à l’appel. Le reste de l’effectif était bien présent au Campus PSG, avec notamment Nuno Mendes, qui devrait faire son retour à la compétition après avoir purgé trois matchs de suspension en Ligue 1. À noter également la présence du jeune latéral droit David Boly à l’entraînement du jour.

Les joueurs présents à l’entraînement

Gardiens : Safonov, Chevalier, Vignaud

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Défenseurs : Lucas Beraldo, Marquinhos, Ilya Zabarnyi, Nuno Mendes, Lucas Digne, David Boly, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Lucas Hernandez

Milieux : Vitinha, Dro Fernandez, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Joao Neves, Fabian Ruiz

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