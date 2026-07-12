Mercato PSG : Encore un autre crack parisien sur le départ

‎Le PSG pourrait encore assister au départ d’un jeune joueur issu de son centre de formation durant ce mercato estival. Noah Nsoki est suivi à l’étranger, un intérêt qui illustre une nouvelle fois les difficultés du club parisien à retenir tous ses grands espoirs.

‎Mercato PSG : Un nouvel espoir dans le viseur de l’Europe

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‎Le mercato continue de bousculer les plans du Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs jeunes talents ont déjà quitté la capitale ces dernières semaines, un nouveau dossier attire désormais l’attention. Cette fois, c’est Noah Nsoki qui se retrouve au cœur des convoitises de clubs européens désireux de miser sur son potentiel.

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‎Selon L’Équipe, l’ailier de 19 ans suscite l’intérêt du Dinamo Zagreb ainsi que du Vitória Guimarães. Auteur de deux apparitions avec l’équipe première cette saison, le jeune Parisien a laissé entrevoir des qualités de vitesse et de percussion qui séduisent au-delà des frontières françaises. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, mais les marques d’intérêt sont bien réelles.

‎L’exode des Titis continue au Paris SG

‎Le cas de Noah Nsoki s’inscrit dans une tendance qui se confirme au fil des semaines. Cet été, de nombreux joueurs issus de la génération 2008 ont choisi de poursuivre leur progression loin du Campus PSG. La concurrence féroce au sein de l’effectif dirigé par Luis Enrique réduit considérablement les perspectives de temps de jeu immédiat.

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‎« L’exode des jeunes talents parisiens aura été l’une des constantes de cet été 2026. La quasi-totalité des joueurs (…) à qui le PSG a proposé un contrat professionnel ont quitté le club de la capitale », comme le rappelle L’Équipe. Cette déclaration résume parfaitement la difficulté du champion d’Europe à offrir une trajectoire convaincante à tous ses jeunes talents, malgré la qualité reconnue de son centre de formation.

‎Deux projets séduisants pour accélérer sa carrière

‎Les deux prétendants de Noah Nsoki présentent chacun des arguments solides. Le Dinamo Zagreb possède une réputation bien établie dans le développement des jeunes joueurs avant leur envol vers les plus grands championnats européens. De son côté, le Vitória Guimarães connaît déjà parfaitement le marché parisien.

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‎Toujours selon L’Équipe, « Noah Nsoki (19 ans) dispose de solides courtisans. Cet ailier véloce, capable de belles différences dans le un contre un, suscite l’intérêt du Dinamo Zagreb (…) Parallèlement, le Vitoria Guimaraes s’est aussi positionné. » Le club portugais avait déjà recruté Oumar Camara l’an passé, preuve que les dirigeants lusitaniens gardent un œil attentif sur les talents formés à Paris.

‎Le PSG face à un choix stratégique

‎Ce dossier dépasse finalement le simple cas de Noah Nsoki. Il pose une nouvelle fois la question de la gestion des jeunes au sein d’un effectif où la concurrence est immense et où chaque place se mérite face à des stars internationales. ‎Un départ ne serait pas forcément un échec pour le PSG. Tous les jeunes ne peuvent pas s’imposer immédiatement dans un club aux ambitions européennes.

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En revanche, voir autant de Titis quitter la capitale en si peu de temps interroge sur la capacité du club à construire un véritable pont entre son centre de formation et l’équipe première. Si Noah Nsoki choisit finalement l’étranger, ce sera avant tout pour obtenir ce que beaucoup recherchent à son âge : du temps de jeu, de la confiance et la possibilité de démontrer tout son potentiel.