Stade Rennais-PSG : Le SRFC contre-attaque et saisit le CNOSF

‎Le Stade Rennais a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester la décision de la LFP concernant le match retour face au PSG. Le club breton entend ainsi faire appliquer le règlement après l’inversion de la rencontre programmée en mars prochain.

‎‎ Stade Rennais-PSG : Une bataille qui quitte les pelouses

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‎A Rennes, c’est un bras de fer qu’on n’est pas prêt de perdre. Selon les informations de Paris Team, le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter à une simple contestation. Le club breton aurait officiellement engagé une procédure auprès du CNOSF afin de remettre en cause la décision de la LFP.

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‎Le différend trouve son origine dans le premier rendez-vous entre les deux équipes. Le 23 août, PSG et Rennes devaient se retrouver au Parc des Princes, mais l’état de la pelouse parisienne avait rendu la rencontre impossible dans les conditions initialement prévues. Le match avait finalement été déplacé au Roazhon Park.

‎‎Rennes refuse de tourner la page

‎‎Quelques jours plus tard, la LFP a décidé que le match retour, prévu en mars, se jouera au Parc des Princes. Une décision que le Stade Rennais conteste fermement. Selon Paris Team, le club veut obtenir l’application du règlement et entend aller au bout de la procédure.

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‎‎« Le Stade Rennais a saisi le CNOSF pour contester la décision de la LFP d’inverser Rennes-PSG en mars et de faire jouer la rencontre au Parc des Princes », rapporte le média proche du club francilien sur son compte X. Pour l’heure, le calendrier définitif et l’issue de cette démarche restent soumis à la procédure engagée.

‎‎Un précédent qui pourrait peser lourd

‎‎Cette affaire dépasse donc le simple cadre d’un match déplacé. Pour le Stade Rennais, l’enjeu est aussi de faire respecter les règles applicables lorsqu’une rencontre ne peut se tenir sur le terrain initialement prévu.

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‎‎Le CNOSF devra désormais examiner la contestation rennaise. Rien ne permet encore d’affirmer que la programmation changera, mais la démarche bretonne ajoute une nouvelle couche de tension à un duel déjà particulier avec le PSG.