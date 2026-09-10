Accueil - Lyon - OL – Paris FC : Bonne nouvelle pour Fonseca, Duranville de retour

L’OL pourra compter sur le retour progressif de Julien Duranville avant son déplacement au Paris FC, ce samedi. Absent lors des trois derniers matchs en raison d’une blessure musculaire, l’ailier belge a retrouvé l’entraînement collectif ce jeudi matin, comme l’avait annoncé Paulo Fonseca la semaine dernière.

OL – Paris FC : Duranville reprend avec ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Touché musculairement, Julien Duranville avait été contraint de manquer les trois dernières rencontres de l’Olympique lyonnais. Cette absence avait privé Paulo Fonseca d’une solution supplémentaire sur les côtés, pendant que l’entraîneur portugais continue de chercher les meilleures options pour son animation offensive.

Lisez aussi : OL : La LFP fait un choix fort pour le choc contre Paris FC

À voir

Mercato PSG: Le Barça justifie le transfert de Ferran Torres

La semaine dernière, le technicien lyonnais avait évoqué un retour de son joueur dans les jours précédant le déplacement au Paris FC. Ce jeudi matin, à deux jours de la rencontre au stade Jean-Bouin, Duranville a participé à l’entraînement collectif avec le reste du groupe. Après plusieurs jours consacrés au travail individuel et à la récupération, le Belge a ainsi franchi une nouvelle étape dans son retour. Il doit désormais retrouver progressivement ses sensations avec ses partenaires et reprendre le rythme des séances collectives.

Une présence contre le Paris FC encore incertaine

Cette reprise avec le groupe ne garantit toutefois pas la présence de Julien Duranville dans le groupe lyonnais pour affronter le Paris FC. Le staff devra d’abord évaluer son état physique après cette première séance collective avant de prendre une décision concernant sa participation.

Lisez aussi : OL : Transfert raté, Fonseca tenait la doublure d’Openda

Lisez aussi : OL : Un partenaire de l’Olympique Lyonnais claque la porte

À voir

SRFC-OM : Genesio prêt à reconduire le même onze !

L’OL se déplacera samedi dans la capitale pour son premier déplacement de la saison face au Paris FC. Dans cette perspective, le retour de Duranville constitue une solution supplémentaire pour Paulo Fonseca dans le secteur offensif, même si le joueur devra encore franchir les dernières étapes avant de retrouver la compétition.