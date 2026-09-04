OL-Auxerre : Fonseca réserve une surprise, la compo fuite

Auteur d’un début de saison poussif, l’Olympique Lyonnais tentera de battre l’AJ Auxerre ce vendredi soir. Paulo Fonseca prévoit quelques aménagements tactiques pour ce choc.

OL : Paulo Fonseca modifie son onze face à l’AJ Auxerre

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L’Olympique Lyonnais fait face à l’AJ Auxerre ce vendredi en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Les Gones devront renouer avec le succès domicile après leur élimination brutale en Ligue des champions. Paulo Fonseca compte d’ailleurs effectuer quelques changements dans son onze de départ pour ce match.

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Dominik Greif sera une nouvelle aligné dans les buts. Felix Bacher tient la corde pour une nouvelle titularisation en défense centrale aux côtés de Moussa Niakhaté. Nicolas Tagliafico, retenu suite à son transfert avorté, devrait conserver sa place dans le couloir gauche. Zachary Athekame sera à droite.

Pavel Sulc devrait débuter

Paulo Fonseca bénéficie d’une profondeur de banc accrue au milieu de terrain grâce à l’intégration de Mads Bidstrup. Le milieu danois vient s’ajouter aux cadres restés à Lyon pour dynamiser l’entrejeu. Tyler Morton et Corentin Tolisso complèteront l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais.

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La véritable surprise devrait venir de l’attaque avec la titularisation de Pavel Sulc. Le buteur tchèque est apprécié pour sa grande polyvalence et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque. Il pourrait débuter sur le côté gauche. Cette option de rechange permet de pallier les absences de Duranville et Nakamura. Loïs Openda et Ernest Nuamah complèteront le trio offensif.

La composition probable de l’Olympique Lyonnais :

Gardien : Greif

Défenseurs : Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : Morton, Bidstrup, Tolisso (Cap.)

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Attaquants : Nuamah, Openda et Sulc.