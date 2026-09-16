Accueil - OM - L’UEFA punit l’OM : Pas de supporters à Istanbul

‎‎L’OM devra affronter Besiktas à Istanbul sans son public, jeudi à 21 heures, pour son entrée en Ligue Europa. Cette interdiction découle d’une sanction disciplinaire de l’UEFA liée au comportement de supporters marseillais lors du déplacement à Bruges en janvier 2026.

Besiktas-OM : Le virage marseillais restera silencieux à Istanbul

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‎‎Le déplacement tant attendu prend une tournure bien moins festive. Pour cette première journée de la phase de ligue de Ligue Europa, le parcage réservé aux visiteurs sera fermé, privant l’OM du soutien de ses fidèles dans une enceinte où l’ambiance promettait pourtant d’être particulièrement chaude.

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‎‎La mesure ne vient pas des autorités turques, selon L’Equipe. Elle correspond à une sanction européenne prononcée après les incidents survenus lors de Club Bruges-OM (3-0), le 28 janvier 2026. L’UEFA avait alors relevé notamment l’utilisation d’engins pyrotechniques et le jet d’objets.

‎‎Une sanction européenne qui remonte au déplacement à Bruges

‎‎L’Équipe, dans son article consacré à cette interdiction, rappelle que Marseille était déjà sous le coup d’un sursis. La nouvelle infraction a donc entraîné l’application de la mesure qui empêchait le club de vendre des billets à ses supporters pour un déplacement européen.

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‎‎La décision officielle de l’UEFA prévoit précisément l’exécution d’une interdiction de vente de billets aux supporters visiteurs pour un match de compétition européenne, assortie d’une amende de 25 000 euros. Une interdiction supplémentaire d’un match a également été prononcée, mais avec sursis pendant deux ans.

‎‎Le chiffre qui raconte une saison déjà mouvementée

‎‎Istanbul ne sera pas le seul déplacement compliqué pour les supporters marseillais. À Monaco, ils avaient déjà été interdits de déplacement par les autorités de la Principauté fin août, une décision que le club phocéen avait publiquement contestée. Entre ces deux épisodes, les supporters olympiens avaient néanmoins pu accompagner leur équipe à Rennes.‎

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Près d’un millier avaient fait le voyage. Cette fois, aucune présence officielle dans le parcage visiteur ne sera possible à Istanbul. Et l’UEFA maintient bien l’Olympique de Marseille parmi les clubs concernés par une restriction de supporters visiteurs.