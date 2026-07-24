Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un milieu en Angleterre  

La direction du PSG prépare une offre colossale pour arracher le milieu de terrain Enzo Fernandez à Chelsea. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Enzo Fernandez

La suite après cette publicité

Le PSG prépare un gros coup en Angleterre. Le club de la capitale craque pour Enzo Fernandez. Malgré une fin de Coupe du monde compliquée pour le milieu argentin, Paris préparerait une offre XXL. Son montant ? Environ 120 millions d’euros, soit la somme réclamée par Chelsea.

Selon Fichajes, les dirigeants parisiens travaillent sur une proposition capable de convaincre les Blues. Sous contrat jusqu’en 2031, Enzo Fernandez reste un élément important de l’effectif londonien. Chelsea ne compte donc pas le céder à prix réduit. Le club anglais avait investi près de 121 millions d’euros pour l’arracher à Benfica en janvier 2023. Le PSG serait désormais prêt à s’aligner.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais prépare un deal inattendu en Ligue 1

Derrière cette offensive, un homme pousserait : Luis Enrique. L’entraîneur parisien apprécie le profil du champion du monde argentin. Il voit en lui un milieu capable d’apporter davantage de maîtrise et d’équilibre. Dans son idée, Enzo Fernandez formerait un trio complémentaire avec Vitinha et João Neves. Une telle arrivée pourrait toutefois compliquer la situation de certains joueurs.

Lire aussi : Mercato PSG : Ça se confirme pour Paris en attaque !

De son côté, Enzo Fernandez étudie les possibilités qui s’offrent à lui. Son entourage, emmené par son agent Javier Pastore, chercherait une solution pour faciliter un départ de Chelsea. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier. Le Real Madrid apparaît lui aussi comme une destination potentielle. Cette piste surprend malgré tout. Depuis plusieurs semaines, le Paris SG concentre surtout ses efforts sur le secteur offensif.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Le Barça prend une grosse décision pour Barcola

À voir

Mercato FC Nantes : Un indésirable croule sous les offres !

Mercato PSG : Revirement pour Ferran Torres ?

Le recrutement d’un milieu ne figure pas parmi les priorités immédiates du club. Cette stratégie explique notamment pourquoi aucune véritable négociation n’a été lancée pour le Lillois Ayyoub Bouaddi. Luis Campos travaille avant tout sur des renforts offensifs. Ferran Torres reste une cible suivie de près. Maghnes Akliouche figure aussi sur les tablettes parisiennes. Yan Diomandé pourrait également entrer dans les plans si Bradley Barcola venait à quitter le champion de France.