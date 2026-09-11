Accueil - OM - Mercato OM : Marseille rêve toujours de Menke, prodige gardien brésilien

L’OM s’est renseigné cet été sur Henrique Menke, jeune gardien brésilien qui évolue à l’Internacional Porto Alegre. Le portier de 19 ans, également suivi par d’autres clubs en Europe, n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune offre marseillaise.

‎Mercato OM : Lorenzi s’est renseigné pour Henrique Menke

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‎‎Le nom d’Henrique Menke apparaît comme une surprise autour de Marseille. Selon les informations de Bolavip, publiées sous la signature du journaliste brésilien Tainan Nunes, l’OM fait partie des clubs européens qui ont pris des renseignements sur le jeune gardien lors de la dernière fenêtre des transferts. Leeds United et le Real Betis auraient également manifesté leur intérêt.

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‎‎Il faut toutefois garder la tête froide. Le dossier est encore loin d’un transfert. Aucune offre, aucune négociation avancée et aucun accord ne sont évoqués à ce stade. Le Phocéen, qui reprend également les informations de Tainan Nunes, parle d’une simple prise de renseignements. Autrement dit, Marseille a regardé le dossier, mais n’a pas encore sorti le chéquier.

‎‎Menke, une promesse façonnée par l’Internacional

‎‎Henrique Menke Lopes est né le 12 janvier 2007 à Balneário Camboriú, au Brésil. Le jeune gardien de but a une taille imposante du haut de son 1,91 m. Un gabarit déjà intéressant pour un poste où quelques centimètres peuvent parfois transformer une parade spectaculaire en simple formalité.

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‎‎Son parcours international chez les jeunes renforce aussi son profil. Menke a notamment été convoqué avec les sélections brésiliennes U17 puis U20. En janvier 2025, l’Internacional annonçait ainsi sa présence dans le groupe brésilien appelé à disputer le championnat sud-américain U20.

‎‎Pourquoi Marseille garde un œil sur ce dossier

‎‎L’intérêt de l’OM prend une dimension particulière compte tenu de la situation du poste. Henrique Menke revient d’une expérience européenne avec Côme, où il était prêté par l’Internacional. Cette première immersion sur le continent pourrait faciliter une éventuelle adaptation future au football européen.

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‎‎Mais Marseille n’a aucune raison de précipiter les choses. Le jeune Brésilien doit encore franchir une étape importante : s’imposer au niveau professionnel. Son objectif serait justement de rester à l’Internacional afin d’obtenir sa première véritable opportunité avec l’équipe première. Le potentiel est là, la confirmation reste à venir.

‎Un dossier à suivre de près

‎‎La situation contractuelle mérite également attention. Selon les données disponibles, Menke est lié à l’Internacional et sa valeur est actuellement estimée autour de 1,5 million d’euros par Transfermarkt. Cette estimation n’est évidemment pas un prix de transfert, mais elle donne une première indication sur l’ordre de grandeur du dossier.

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‎‎Pour l’OM, l’enjeu serait donc davantage celui d’un pari sur l’avenir que d’un recrutement immédiatement destiné à bouleverser la hiérarchie. Tant que Menke n’aura pas obtenu davantage de responsabilités chez les professionnels, Marseille pourrait continuer à observer plutôt qu’agir. Et dans le mercato, savoir attendre peut parfois coûter moins cher que de courir.