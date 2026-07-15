OM : Genesio annonce un renfort XXL à Marseille

Bruno Genesio a officiellement levé le voile sur les premiers contours de son projet à l’OM en présentant le staff qui l’accompagnera dans cette nouvelle aventure. Lors de sa conférence de presse organisée avec le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi, le technicien a confirmé plusieurs arrivées stratégiques, dont celle d’un visage bien connu du club.

‎OM : Un staff expérimenté pour lancer la nouvelle ère marseillaise

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‎L’Olympique de Marseille ouvre un nouveau chapitre avec Bruno Genesio à sa tête. Présenté officiellement devant les médias ce mercredi aux côtés de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, le nouvel entraîneur n’a pas seulement évoqué sa vision du jeu. Il a aussi révélé les hommes qui travailleront quotidiennement à ses côtés pour tenter de remettre le club sur la voie du succès. Le technicien français a confirmé qu’il arrivait avec plusieurs collaborateurs de confiance.

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« Je suis venu avec deux adjoints. Dimitri Farbos, qui m’accompagne depuis Lyon (…) C’est un jeune entraîneur qui est très important dans le travail au quotidien. Jérémie Bréchet (…) a un rôle d’adjoint et un rôle très important dans ce qu’on souhaite mettre en place avec la formation », a expliqué Bruno Genesio. L’ancien défenseur apportera notamment son expertise sur le travail défensif et fera le lien entre l’équipe première et la Pro 2.

‎Le retour d’un homme qui connaît parfaitement Marseille

‎Parmi les annonces les plus marquantes figure le retour de Nicolas Dehon. L’entraîneur des gardiens retrouve l’OM après un premier passage réussi entre 2010 et 2012 dans le staff de Didier Deschamps. Cette expérience marseillaise constitue un véritable atout pour un club qui cherche à retrouver de la stabilité dans son fonctionnement. ‎Bruno Genesio a confirmé cette arrivée sans détour :

« Nicolas Dehon, que pour certains vous devez connaître puisqu’il a déjà travaillé ici avec Didier (Deschamps), est l’entraîneur des gardiens. Thomas Choinard, responsable de la performance, avec qui j’ai déjà travaillé à Rennes, est arrivé avec moi », a-t-il précisé. Le technicien a également indiqué qu’il s’appuierait sur plusieurs membres déjà présents au club afin d’assurer une transition harmonieuse entre les différentes équipes techniques.

‎Une volonté affirmée de recréer une dynamique positive

‎Au-delà des nouveaux visages, Bruno Genesio souhaite bâtir un environnement de travail capable de fédérer toutes les compétences disponibles à Marseille. Le nouvel entraîneur n’entend pas bouleverser systématiquement l’organisation existante et mise sur une collaboration étroite avec les salariés déjà en poste.

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« Ensuite, il y a tous les gens qui étaient déjà là (…) On apprend à se connaître, à travailler ensemble. C’est normal, c’est la vie d’un coach, d’un staff. En tout cas, je ressens beaucoup d’envie autour de nous pour donner du plaisir à nos supporters », a souligné l’ancien de l’OL. Avant d’ajouter un message fort concernant les attentes du public : « Le principal message que je reçois de la part des supporters, c’est celui-ci : redonner envie de venir au stade. Même s’ils viennent tout le temps, mais avoir du plaisir à venir au stade. »

Un choix cohérent pour reconstruire l’OM

‎Le premier enseignement de cette présentation est clair : Bruno Genesio privilégie la continuité plutôt qu’une révolution totale. En s’entourant de collaborateurs qu’il connaît parfaitement tout en conservant plusieurs membres déjà installés au club, il cherche à créer rapidement une cohésion indispensable dans un environnement aussi exigeant que Marseille.

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‎Le retour de Nicolas Dehon apparaît également comme un signal fort. Son expérience passée à l’OM sous Didier Deschamps et son travail récent auprès de Bruno Genesio constituent un mélange de connaissance du club et de confiance mutuelle. Cette combinaison pourrait permettre au nouvel entraîneur de gagner un temps précieux dans la mise en place de ses méthodes. ‎Reste désormais à transformer ces promesses en résultats sur le terrain.

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Les supporters marseillais attendent avant tout une équipe séduisante, compétitive et capable de retrouver une identité forte. Si la qualité d’un effectif reste déterminante, la solidité d’un staff joue souvent un rôle décisif dans la réussite d’un projet. Avec ces premières annonces, Bruno Genesio affiche une ligne directrice claire : construire un groupe uni, structuré et entièrement tourné vers un objectif commun, celui de redonner de l’enthousiasme au Vélodrome.