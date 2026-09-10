Mercato Stade Rennais : Deux cadors anglais ciblent Yassir Zabiri

Le jeune crack du Stade Rennais, Yassir Zabiri attise les convoitises de deux poids lourds de Premier League. Les négociations pourraient débuter cet hiver.

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Deux clubs de Premier League surveillent de près Yassir Zabiri. Prêté cet été par le Stade Rennais au Racing Santander, le jeune attaquant marocain de 21 ans impressionne déjà en Espagne. Newcastle et Aston Villa s’intéressent à son profil, selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur.

Son aventure bretonne avait mal démarré. Recruté par le Stade Rennais en février dernier pour environ 10 millions d’euros en provenance de Famalicão (Portugal), le joueur n’avait pas convaincu le staff de lui accorder sa confiance pour cette saison.

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En Espagne, le changement de décor porte ses fruits : Zabiri enchaîne les titularisations et accumule du temps de jeu. Il a frappé un grand coup face à Elche en inscrivant un triplé spectaculaire. À la 15ᵉ minute (1-0), un pressing payant provoque une grosse erreur du gardien adverse, Matias Dituro, permettant au Marocain de pousser le ballon au fond des filets.

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À la 21ᵉ minute (2-0), une finition propre d’un plat du pied gauche ajuste le portier dans la surface. À la 36ᵉ minute (3-0), un ciseau acrobatique au point de penalty conclut sa démonstration, profitant d’une faute de main du gardien. Remplacé sous les applaudissements à la 69ᵉ minute, Zabiri continue de séduire. Le vainqueur de la Coupe du monde U20 avec le Maroc reste sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, mais ses performances pourraient accélérer son transfert en Angleterre.