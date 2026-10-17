Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Franck Haise avec un groupe au complet pour Paris

Le Stade Rennais va affronter le Paris FC, dimanche après-midi, au stade Jean-Bouin, dans le cadre de la septième journée de Ligue 1, avec un groupe a priori toujours au complet. Franck Haise et ses hommes, qui s’entraînent ce samedi à la Piverdière, rejoindront la capitale dans la foulée.

Franck Haise a toutes ses forces vives au Stade Rennais

Franck Haise a tout son effectif à disposition pour le périlleux déplacement du Stade Rennais au Paris FC dans le cadre de la septième journée de Ligue 1 ce dimanche, à 17h15. Après un début de saison encourageant, les Rouge et Noir se déplacent sur la pelouse du Paris FC avec l’ambition de poursuivre leur dynamique.

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Et Franck Haise pourrait bénéficier d’une situation idéale pour préparer cette rencontre : l’ensemble de son groupe serait disponible. Selon le journaliste François Rauzy de la radio Ici Armorique, Franck Haise dispose de tout son effectif avant le déplacement dans la capitale. Une situation particulièrement intéressante pour le technicien breton, qui peut envisager plusieurs options sans devoir composer avec une longue liste d’absents.

La profondeur de banc pourrait notamment lui permettre d’adapter son onze en fonction de l’adversaire et de la fraîcheur de ses joueurs. Avec un groupe au complet, les places seront chères dans l’équipe de départ. Au milieu, Valentin Rongier, Madhi Camara et Adrien Thomasson peuvent prétendre à une place dans l’entrejeu.

Devant, Ludovic Blas, Estéban Lepaul et Mousa Al-Tamari offrent plusieurs possibilités à Franck Haise. L’entraîneur du Stade Rennais devra donc effectuer des choix, alors que certains joueurs peuvent également espérer profiter de cette concurrence pour gagner du temps de jeu.

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Cette situation représente un atout pour le Stade Rennais, à condition de parvenir à maintenir une bonne dynamique collective. Le coach Franck Haise devrait donc procéder à quelques changements dans son onze de départ, alors que l’équipe enchaînera dès le jeudi prochain à Turin face à la Juventus Turin en Ligue Europe.

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L’entraîneur du SRFC pourra notamment choisir entre continuité et rotation, en fonction de la forme de ses joueurs et des caractéristiques du Paris FC. Le groupe au complet constitue ainsi un signal positif avant ce rendez-vous.