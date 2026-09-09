FC Nantes : Deux forfaits confirmés avant Sochaux  

Le technicien du FC Nantes, Grégory Poirier devra composer avec deux absences importantes à Sochaux pour la 6e journée de Ligue 2.

FC Nantes : Le point sur le groupe avant Sochaux

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Nantes perd deux éléments majeurs avant d’affronter Sochaux. Ce samedi, le FC Nantes se déplace au stade Bonal pour la 6ᵉ journée de Ligue 2. Les deux clubs visent la victoire afin de s’éloigner de la zone rouge.

Le FC Nantes cherche à se relever. Enfoncé dans une crise profonde depuis plusieurs saisons, le club breton a coulé la fin de championnat passée en Ligue 1, chutant à la 17ᵉ place. Direction Ligue 2 cette saison. Le club de la cité des Ducs a mal débuté cette nouvelle campagne : trois revers consécutifs contre le Red Star (0-1), Laval (2-1) puis Rodez (2-5).

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Le couperet est alors tombé avec l’éviction de l’entraîneur. Michel Der Zakarian a perdu son fauteuil. Nommé à la rescousse, Grégory Poirier tente d’endiguer la crise. Son équipe a arraché un premier point au terme d’un match fou face à Guingamp (3-3), puis elle a signé son premier succès contre Nancy (1-0) lundi dernier.

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Une victoire étriquée, sans convaincre, mais précieuse. Désormais 15ᵉ du classement avec 4 points au compteur, Nantes respire un peu mieux. Deux absences lourdes compliquent toutefois ce choc face à Sochaux. Le latéral Centonze et l’attaquant Corredor, actuellement meilleur buteur de l’effectif avec deux réalisations, doivent renoncer. Le reste du groupe répondra présent pour ce duel.