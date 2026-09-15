Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Kita a de sérieux ennuis judiciaires

La justice s’attaque aux dirigeants du FC Nantes notamment Franck Kita et à des figures du football français. Commissions occultes, blanchiment d’argent, l’instruction judiciaire s’achève et dévoile les coulisses du club ligérien.

FC Nantes : Ça sent mauvais pour Franck Kita !

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Le FC Nantes se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire lourde, selon L’Equipe. Après plusieurs années d’enquête, les révélations sur les transferts réalisés par le club font apparaître des pratiques présumées qui pourraient coûter cher aux Canaris.

Pendant six ans, la police a enquêté en secret. Tout a démarré au milieu des années 2010, dans le sillage de l’opération « Mains propres » menée par la justice belge. De 2015 à 2023, chaque transfert réalisé par les Canaris a été passé au crible. Les enquêteurs y ont découvert un système bien rodé où se mêlent écoutes téléphoniques édifiantes et dissimulations financières.

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Un courriel interne illustre notamment les méthodes étudiées. « Blandine (directrice administrative et financière du FC Nantes), fais-moi un contrat de deux ans pro à la charte stp. Appelle Bakari (Sanogo) pour les infos du joueur. Joaquim Batica sur le papier et 10 % de com’. Merci », révèle L’Equipe. De l’arrivée d’Emiliano Sala à celle de Kalifa Coulibaly, la police a ainsi examiné plusieurs montages qu’elle considère comme étant en totale contradiction avec le code du sport.

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Bakari Sanogo aurait, selon les éléments révélés par le quotidien sportif, perçu 8,2 millions d’euros grâce à des prête-noms officiellement enregistrés. Le témoignage de Pedro Chirivella apporte également un nouvel éclairage aux enquêteurs. Le joueur aurait expliqué que certaines primes destinées à des agents non enregistrés étaient dissimulées sous la forme de bonus directement versés aux joueurs.

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Après plusieurs années d’investigations, l’instruction judiciaire arrive finalement à son terme. Et ses conclusions placent désormais le FC Nantes au centre d’un scandale de grande ampleur. Le club et son directeur général, Franck Kita, ont été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’agent et blanchiment d’argent. Le dossier concerne également Moussa Sissoko. L’ancien international français, qui compte 71 sélections avec les Bleus, est mis en cause pour usage de faux en écriture publique.